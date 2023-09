Csütörtökön kezdődik a Demográfiai Csúcs, amely 2015 óta minden második évben az a fórum, ahol politikusok, egyházi vezetők, szakértők, a tudomány, a vállalati szektor és a média képviselői megvitatják a családokat érintő kérdéseket.

A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy

a demográfiai válság továbbra is számos országot fenyeget, az Ukrajnában dúló háború, s az ebből eredő gazdasági- és energiaválság pedig globális kihívást jelent a családok fizikai, anyagi és lelki biztonsága szempontjából. Ezért az idei csúcstalálkozó központi témája a demográfia és a biztonság.

Az eseményt idén is Novák Katalin köztársasági elnök nyitja meg, de felszólal a fórumon a többi között Orbán Viktor miniszterelnök is, a köztársasági elnök Budapestre hívta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is, továbbá felszólal még Aleksandar Vucic szerb elnök, Nick Vujicic motivációs előadó és Jordan B. Peterson klinikai szakpszichológus is.

A 2019-es csúcstalálkozóra négy kontinens több mint 20 országából érkeztek felszólalók, köztük Andrej Babiš volt cseh miniszterelnök, Aleksandar Vucic szerb elnök és Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök. A fenntarthatóság és a demográfia témakörére épülő 2021-es csúcstalálkozón a volt amerikai alelnök, Mike Pence és Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök is felszólalt . Az esemény jelentőségét tovább növelte, hogy a résztvevő európai állam- és kormányfők egy közös deklarációt írtak alá Európa demográfiai megújulásáról.

Ma, 2023-ban egy, a rendezvénysorozat történében minden korábbinál nehezebb időszakban érkezünk el az ötödik Budapesti Demográfiai Csúcshoz.

– írta az államfő az esemény oldalán. Hozzátette, hogy a válság miatt a fórum aktuálisabb, mint valaha. „Fontos, hogy megvitassuk az előttünk álló közös kihívásokat és megosszuk tapasztalatainkat a családok megerősítése terén” – közölte Novák Katalin.