Giorgia Meloni olasz miniszterelnök lesz a Budapesti Demográfiai Csúcs egyik főelőadója – jelentette be a köztársasági elnök kedden a Facebook-oldalán.

Novák Katalin bejegyzésben megköszönte Giorgia Meloninak, hogy elfogadta a meghívását, és felszólal a szeptember 14. és 16. között ötödik alkalommal megrendezett Budapesti Demográfiai Csúcson, Magyarország egyik legnagyobb nemzetközi konferenciáján.

A köztársasági elnök pénteken utazott Olaszországba, miután kedden Kijevbe tett látogatást, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A magyar államfő olaszországi útján Ferenc pápával is megbeszélést folytatott, majd Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozott. Meloni az X-en (korábbi nevén Twitteren) is megosztott egy posztot, amelyben azt írta, nagy örömére szolgált, hogy találkozhatott Magyarország köztársasági elnökével.

Sono molto contenta di aver incontrato il Presidente dell'Ungheria e cara amica @KatalinNovak_HU in occasione della sua visita a Roma. L'amicizia che ci lega e i nostri comuni valori costituiscono la forza per continuare a lavorare insieme sui temi che ci uniscono nell'interesse… pic.twitter.com/w0sfr9VDiv — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 25, 2023

