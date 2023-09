Tovább lazíthat az ukrán jegybank

Az ukrán központi bank döntéshozói a hónap közepén szállították le az alapkamatot 22-ről 20 százalékra, ám, mint az ülés hétfőn nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvéből kiderült, úgy látják, hogy van még tér további lazításra, és az év végére 18 százalékig mérséklődhet a kamatszint, annak ellenére, hogy a kockázatok növekedtek.

A jegyzőkönyvből az is kiderült, hogy a szeptember 14-i döntés nem volt egyhangú, a 11 fős monetáris tanács 9 tagja voksolt mellette, míg ketten már akkor 19 százalékig csökkentették volna az alapkamatot.

Az Ukrán Nemzeti Bank. Fotó: AFP

Az ukrán jegybank azt tervezi, hogy folytatja a kamatcsökkentéseket, egészen addig, amíg az infláció is csökken, és a hrivnya stabil marad – írja a Bloomberg. A központi bank továbbra is konzervatív politikát kíván folytatni, különösen a fokozódó inflációs kockázatok miatt. Ezek között találjuk az oroszok háborúját Ukrajna ellen, melynek alakulása és időtartama is kérdéses, de a nemzetközi finanszírozás kérdése is vethet fel kételyeket.

Az ukrán gabonaexportra bevezetett embargók és a tengeri szállítást megnehezítő orosz blokád szintén aggodalomra adhatnak okot.

Mindennek ellenére Ukrajna teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, így a jegybank továbbra is magas szinten tartja a devizatartalékot – olvasható a jegybanki közleményben.