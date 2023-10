Az izraeli háború 5. napja – friss hírek

A palesztinok melletti kiállás megnyilvánulásaként péntekre tömegtüntetésre szólította fel szerdán az arab világot a Hamász korábbi vezetője, Háled Mesál. „Az egész arab és iszlám világban ki kell vonulnunk a terekre és az utcákra az al-Aksza özön napján, pénteken” – emelte ki Mesál, aki jelenleg a Hamász diaszpóraosztályának vezetője.

A Hamász kedden október 13-ra, péntekre tömeges mozgósítást hirdetett az Al-Aksza özön nevű művelet keretében. A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet fegyveresei szombaton betörtek Izraelbe, ahol mintegy 1200 embert öltek meg, a sebesültek száma megközelíti a háromezret, és több mint száz embert el is rabolhattak.

Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg szerda délelőtt arról számolt be, hogy több mint háromezer be nem vetett fegyvert találtak a Hamász terroristáinak nyomában az izraeli katonák. Közöttük páncéltörő rakétákat, aknákat, robbanó drónokat, lőszeres dobozokat és az elhúzódó harcokra élelmet biztosító datolyacsomagokat találtak.

Mivel a magukkal hozott fegyvereknek csak kis részét használták fel, ezért a hadsereg szakértői úgy vélik, hogy a megtörténtnél is sokkal jelentősebb terrortámadásra készültek a gázai terroristák, de nem volt idejük bevetni legtöbb fegyverüket.

A fel nem használt fegyverek között 5-8 kilométeres hatótávolságú, orosz gyártmányú Kornyet típusú páncéltörő rakéták, különféle pokolgépek, kézigránátok, Kalasnyikov gépkarabélyok, kommandós kések, lőszerek, kamikaze drónok, az Egyesült Államokban az 1960-as évek óta gyárt ott, LAW gyártmányú páncéltörő rakéták, páncéltörő aknák, vállról indítható rakéták és még sok más fegyver található.

A katonai becslések szerint azt tervezték, hogy több száz terrorista több napig tartózkodik Izraelben, harcolva és túszokat ejtve. A Jediót Ahronót című újság hírportálja az Ynet hadseregtől származó becslését közli, amely szerint több mint kétszáz izraelit hurcoltak magukkal a Gázai övezetbe a terroristák a szombat reggel indított, meglepetésszerű támadásukban.

Szijjártó: újabb magyarokat sikerült hazamenteni Izraelből

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán arról számolt be, hogy további öt magyar állampolgárt sikerült kijuttatni Izraelből, eközben pedig kétóránként tájékoztatnak a helyzetről és az ország elhagyásának lehetőségeiről mindenkit, aki jelentkezett konzuli védelemre. A tárcavezető szerint a helyzet továbbra is rendkívül aggasztó Izraelben, még zajlanak a fegyveres műveletek, rendszeresen óvóhelyre kell menniük a tel-avivi nagykövetség dolgozóinak is.

Természetesen 24 órás szolgálatot tartunk. Természetesen itt, Budapesten is megemelt konzuli létszámmal dolgozunk annak érdekében, hogy mindenkivel, aki konzuli védelemre regisztrált, folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot, és segítséget tudjunk nyújtani. Mindazok a magyar állampolgárok, akik konzuli védelemre regisztráltak Izraelben, kétóránként kapnak tájékoztatást a nagykövetségtől az aktuális biztonsági helyzetről, a repülőtéri információkról és az egyéb határátkelési lehetőségekről

– ismertette Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy hazugságot terjesztenek azok, akik arról beszélnek, hogy a nagykövetség nem tartja velük a kapcsolatot, ez pontos dokumentációval bizonyítható.

Magyarországra is veszélyes: a lépcsők, amelyeken ne menjen végig az izraeli háború

Melyek azok a lépcsők, amelyeken nem volna szabad áthaladnia ennek a háborúnak a vérestől a mondhatatlan borzalomig – cikkünkben ezt vettük végig. A káros hatásokat a földrajzi távolság ellenére sem kerülhetjük el.

Éppen ötven éve kaszált óriásit Izrael lerohanásán, és vált igazi olajnagyhatalommá Szaúd-Arábia

Ötven évvel ezelőtt Egyiptom és Szíria megtámadta Izraelt, mégis Szaúd-Arábia lett a háború legnagyobb nyertese. Mások számára az olajárak elszállása és mély gazdasági visszaesés lett az eredmény.

Mi az az izraeli Vaskupola, és hogyan működik?

A Hamász több ezer rakétát lőtt ki Izraelre a szombaton indult invázió során, és azóta is támadja az országot. Azonban Izraelt a világ talán legfejlettebb rakétavédelmi rendszere, a Vaskupola védi, ami 2011 óta az Izraelre kilőtt rakéták kilencven százalékát hatástalanította. Mi az a Vaskupola? Hogyan működik és mennyire hatékony? Ennek jártunk utána.

Becsey Zsolt: Izraelbe magyar tulajdonú hazai cégek exportálnak, és sokat

Izrael a fejlett világ része, erőteljesek a tőke- és kereskedelmi kapcsolatok Izrael és Magyarország között, az egész ázsiai térségben a negyedik-ötödik legfontosabb külgazdasági partnere Magyarországnak, a Közel-Keleten pedig minden viszonylatot felülmúl, beleértve Egyiptomot is – mondta Becsey Zsolt, a Károli Református Egyetem egyetemi docense, volt külgazdasági államtitkár.