Libanon készen áll Izrael megtámadására – közölte a Hezbollah vezére

Haszan Naszrallah, a Hezbollah vezetője először tartott beszédet az izraeli háború kirobbanása óta. A Libanont irányító militáns szervezet vezére elmondta, hogy készen állnak rá, hogy háborút indítsanak Izrael ellen.

Fotó: AFP

A háború kirobbanása két dologtól függ: a gázai eseményektől, illetve, hogy Izrael megtámad-e minket. Ez utóbbi a világ legostobább hibája lenne

– mondta Naszrallah. Kijelentette, hogy a libanoni haderő készen áll, így bármikor készek lerohanni Izraelt.

Arról is beszélt, hogy már így is gyakoriak az összecsapások a Hezbollah és a Tel-Aviv csapatai között a határon – írta meg a Sky News. Azóta, hogy a Hamász október 7-én megtámadta Izraelt a libanoni határon több harc is kialakult.

Beszédében Naszrallah felszólította az arab országokat, hogy állítsák le az izraeli kereskedelmüket.

Szerinte meg kell állítani Izrael gázai agresszióját, amit csak úgy lehet elérni, ha Tel-Aviv nem jut hozzá semmilyen import termékhez, valamint az exportból származó forrásoktól is elesik. A Hezbollah vezére egyébként az Egyesült Államokat hibáztatja a gázai eseményekért. Szerinte Izrael csak az USA eszköze arra, hogy beavatkozzon a közel-keleti politikába.

Amerikai repülőgép anyahajó érkezett a térségbe

Az Egyesült Államok már egy repülőgép-hordozót küldött a Földközi-tenger keleti részébe, hogy szükség esetén Izrael segítségére siethessen. Erre akkor lehet szükség, ha Libanon és Irán rátámadna a zsidó államra. A hadihajó jelenléte már önmagában is elrettentő lehet, azonban Naszrallah szerint a Hezbollahnak megvannak a fegyverei, amikkel megsemmisítheti az amerikai hordozót. Közölte, hogy nem tart az amerikai hajótól, amit ha kell, akkor elsüllyesztenek.