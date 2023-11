Egy olasz bíróság hétfőn több mint 230 főt talált bűnösnek Olaszország egyik legnagyobb maffiaperében, mely Calabria régióban a 'Ndrangheta csoport ellen irányult.

A vádlottak több mint 330-an voltak, maffiozók és fehétgalléros segítőik közül és vádak sokaságával néztek szembe, zsarolástól kábítószerkereskedelmen át lopásig.

Csak az ítélet felolvasása több mint másfél órát vett igénybe és mintegy 100 főt felmentettek.

A legnagyobb büntetést a csoport két vezetője, Saverio Razionale és Domenico Bonavota kapták, akik 30 évre kerülnek a rácsok mögé. Nicola Gratteri, az ügy egy korábbi ügyésze és az egyik legismertebb olasz magisztrátus a Reutersnek egyenesen arról beszélt, hogy Calabriát felszabadították a bünőzői csoport uralma alól.

Fotó: AFP

Az elítéltek között megtalálható Giancarlo Pittelli ügyvéd is, aki Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök pártjában, a Hajrá Olaszországban politikai karriert is befutott. Az ő büntetése 11 év börtön.

Gratteri, ai két hónapja váltott állást és ment a nápolyi ügyészségre dolgozni azt is elárulta, hogy az áttörést a 'Ndrangheta és egy fehérgalléros hálózat közötti együttműködés bizonyítása jelenti az ügyben. Elítéltek egy volt helyi rendőrfőnököt is, aki két és fél évre vonul börtönbe. Azonban a felmentettek nagy száma és sok esetben az ügyészség által kért büntetéseknél enyhébb ítéletek miatt könnyen elképzelhető, hogy a vádlottak mellett az ügyészek is fellebbeznek az egyelőre elsőfokú döntések ellen.

A 'Ndranghetát Olaszország legerősebb maffiacsoportjának tartják, mely messze megelőzi a jóval ismertebb szicíliai Cosa Nostrát is,

és melynek befolyása messze túlterjed az ország határain. A tárgyalást egy átalakított call centerben tartották a calabriai Lamezia Terme városában és a vádlottakat fémketrecekben állították a bíróság elé.

Utoljára hasonlóan nagy méretű maffiaperre 1986-ban került sor Olaszországban, ami fordulópontot jelentett az országban a maffia elleni harcban. Azonban míg az akkori, palermói tárgyalás számos klánt érintett, a mostani ügy csak egy csoportra, a Mancuso klánra összpontosított, így a 'Ndrangheta felsővezetése jórészt érintetlen maradt. 2021 novemberében az ügyben további 70 főt már elítéltek, akik gyorsított tárgyalást kértek.