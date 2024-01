Az orosz-ukrán háború 698. napja – Megérkezett New Yorkba Szergej Lavrov A hét elején tartják New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülését. A többek között az orosz–ukrán és az izraeli háborút napirendre tűző vitán Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is részt vesz.