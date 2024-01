Több mint 150 nevet hozták nyilvánosságra, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban szerdán. A bíróság a neveket Virginia Giuffre, az üzletember egyik áldozatának és Ghislaine Maxwell közötti egyezség részeként lehetett megismerni. A több tucat iratból olyan nevek kerültek elő, mint András egykori brit herceg, Bill Clinton volt amerikai elnök, Michael Jackson popzenész vagy David Copperfield illuzionista is – írja a Forbes.

Fotó: AFP

A dokumentumokban feltüntetett nevek azonban nem azt jelentik, hogy a személyek részt vettek volna bármilyen bűnelkövetésben. Többnyire olyanok kaptak benne említést, akiknek a neve már korábban is nyilvánosságra kerültek, azonban ez az első alkalom, amikor hivatalos iratok alapján hozták őket kapcsolatban Jeffrey Epsteinnel.

„A vádlott (Maxwell) azt vallotta, nem emlékszik arra, hogy járt-e Giuffre társaságában András herceggel a vádlott londoni otthonában. Ragaszkodott ehhez a hihetetlen történethez annak ellenére is, hogy a repülési naplók szerint Londonba utazott Giuffréval, és egy fényképen mind a hárman szerepelnek a vádlott otthonában” – olvasható az egyik dokumentumban.

Fotó: AFP

András hercegről, II. Erzsébet királynő fiáról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy

közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Epsteinnel.

Korábban Giuffre beperelte András herceget a manhattani kerületi bíróságon. Giuffre azt állította, hogy

16 éves korában beszervezték Epstein fiatalkorú lányokból álló hálózatába, akiket aztán az üzletember és barátai szexre kényszerítettek.

András herceg tagadta a vádakat, és azt állította, nem emlékszik arra, hogy valaha is találkozott volna Virginia Giuffrével.

Az egyik 2016-os iratban Johanna Sjoberg, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy András herceg fogdosta a mellét, az egyik iratban úgy fogalmazott, hogy

Epsteinnek volt dolga Bill Clintonnal, és az üzletember úgy beszélt a volt amerikai elnökről, hogy aki szereti a fiatal lányokat.

Azonban az eddig publikált iratokban az is szerepelt, hogy Epstein volt barátnője, Ghislaine Maxwell azt állította, Bill Clinton nem járt az üzletember hírhedté vált szigetén, ahová a fiatal lány áldozatait is elvitte. Sjoberg arról is beszélt, hogy

Michael Jackson is járt Epstein Palm Beach-i villájában, és hogy találkozott a híres illuzionistával, David Copperfielddel is.

Beszélt-e valaha Copperfield önnel Jeffrey fiatal lányokkal való kapcsolatáról?” – tették fel a kérdést Sjobergnek az egyik jegyzőkönyv szerint. Erre a nő azt mondta, hogy a bűvész egyszer megkérdezte tőle, hogy valóban pénzt kapnak-e a lányok azért, hogy más lányokat is hozzanak magukkal.

A vallomásában Johanna Sjoberg arról is beszélt, hogy egy alkalommal, amikor Epsteinnel utazott az egyik repülőgépén, a pilóták közölték velük, hogy le kell szállniuk Atlantic Cityben. Epstein ekkor azt javasolta, hogy hívják fel Donald Trumpot. „Jeffrey azt mondta: »Remek, felhívjuk Trumpot, és elmegyünk – nem emlékszem a kaszinó nevére, de – elmegyünk a kaszinóba«” – emlékezett vissza a párbeszédre Sjoberg. Azt ismondta a vallomásában, hogy

soha nem adott masszázst Trumpnak, akit a dokumentumokban nem vádoltak meg bűnelkövetéssel.

Jeffrey Epstein néhai amerikai üzletember többször is megjárta a börtönt fiatalkorú lányok ellen elkövetett szexuális visszaélések miatt. A férfit 2019 nyarán ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később felakasztva találták a börtöncellájában. Ghislaine Maxwellt – Epstein barátnőjét – letartoztatta a rendőrség, majd a bűnösségét 2021. decemberben állapította meg, az illetékes manhattani szövetségi büntetőtörvényszék öt vádpontban. A nő 1994 és 2004 között Epsteinnel együtt kiskorú lányokat toborzott és molesztált az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A jellemzően szegény sorsú, kiskorú lányokat pénzzel és állásígéretekkel hitegetve csábították magukhoz.