Az izraeli háború 146. napja – Beutazási tilalmat vetett ki Új-Zéland izraeli telepesekre

Terroristaszervezetté minősítette csütörtökön Új-Zéland a Gázai övezetet ellenőrző Hamász palesztin iszlamista szervezet teljes egészét, valamint beutazási tilalmat vetett ki a szélsőségesnek minősített izraeli telepesekre is, akiket Wellington a Ciszjordániában élő palesztinok elleni erőszakcselekményekkel vádol.

Fotó: AFP

Új-Zéland a Hamász katonai szárnyát már 2010-ben terroristaszervezetté minősítette. Winston Peters külügyminiszter ezzel kapcsolatban csütörtökön azt mondta, a Hamász teljes vezetősége felelős az októberi, izraeliek elleni támadásokért, így Wellington többé nem tehet különbséget a politikai és a katonai szárny között.

Christopher Luxon miniszterelnök a támadássorozatot brutálisnak nevezte, és kiemelte, hogy kormánya egyértelműen elítéli őket. Hozzátette mindazonáltal, hogy a minősítés egy szervezetről, nem pedig a palesztin népről szól.

Aggodalmát fejezte ki továbbá az izraeli telepesek palesztinok ellen elkövetett erőszakcselekményei miatt, melyek, mint mondta, tovább szítják a feszültséget a térségben. Leszögezte, hogy kormánya továbbra is a nemzetközi jog megsértésének tartja zsidó telepek létesítését a megszállt palesztin területeken.

A Hamászt érintő döntés értelmében bűncselekménynek minősül minden, a szervezettel folytatott üzleti kapcsolat, valamint a Hamász támogatása, a szervezet új-zélandi vagyoni eszközeit is befagyasztották. Továbbra is lehetséges azonban, hogy Új-Zéland humanitárius és fejlesztési támogatást nyújtson a gázai civileknek, valamint az is, hogy a konfliktuszónában élő új-zélandi állampolgárok konzuli segítséget kaphassanak.

Welllington emellett ismét síkra szállt az izraeli-palesztin konfliktus kétállami megoldása, valamint a béketárgyalások mielőbbi újraindítása mellett.

A Hamász október 7-én hajtott végre összehangolt támadást Izrael déli részén, az offenzívában 1200 ember meghalt, és több mint 3000 megsebesült. A Hamász Gázába hurcolt 240 túszt, akik közül azóta mintegy 100-at elengedett.

Izraeli számítások szerint a már korábban túszul ejtettekkel együtt 132-en még mindig az övezetben raboskodnak, 28-an pedig feltehetően már nincsenek életben. Válaszul Izrael hadműveletet indított a Hamász felszámolására a Gázai övezetben, a palesztin áldozatok száma – a hivatalos palesztin számítások szerint – mostanra meghaladta a 30 ezret.