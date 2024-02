Az orosz-ukrán háború 714. napja – az oroszok brutális támadást intéztek Kijev ellen

Szerda hajnalban Oroszország rég nem látott intenzitással kezdte támadni Ukrajnát. Az orosz hadsereg cirkálórakétákkal lőtt több várost is, a legnagyobb bombázás Kijevet érte – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség. Az ukrán főváros lakói a közösségi oldalakon robbanások sorozatáról számoltak be.

Az orosz–ukrán háború nagy pusztítást végez Kijevben.

Fotó: Danylo Antoniuk/AFP

Robbanások rázzák meg a várost. A légvédelem működik. Mindenki maradjon az óvóhelyeken

– mondta Vitalij Klicsko polgármester.

A légierő jelentése szerint az orosz rakéták továbbra is Kijev irányába mozognak. Ugyanakkor a Hmelnickij és a Lviv régiókban is nagy erőkkel bombáznak az oroszok.

A polgármester ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy a főváros Dnyipo körzetét találat érte, orvosokat kellett vezényelni a helyszínre. A híradások nagy füstről számoltak be, két magasfeszültségű vezeték megsérült, sokan áram nélkül maradtak. Legalább két civil sérült is van. Szintén tűz ütött ki a Holosivszkij kerületben is, ahol egy magasépület gyulladt ki, és a hőellátó vezeték is megrongálódott. Három ember megsebesült, akik kórházba kerültek.

A Pentagon szakértői szerint Vlagyimir Putyin újabb nagyszabású offenzívára készülhet, ami miatt az ukrán kormány arra kényszerülhet, hogy biztonságosabb városba tegye át Kijevből a székhelyét. Az ukrán kormány nyugatra, jó eséllyel a lengyel határhoz igen közel, mintegy 80 kilométernyire fekvő Lvivbe költözhetne át.