Új szakaszhoz érkezik a digitális szolgáltatásokról szóló európai uniós rendelet (DSA), ugyanis a 2022 novembere óta hatályos jogszabály összes rendelkezését kötelezően alkalmazni kell február 17-től az érintetteknek – olvasható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteki közleményében.

Mint írják,

a jogszabály minden eddiginél átfogóbban szabályozza a közvetítő szolgáltatókat, különösen az online platformokat,

így például az online piactereket, a közösségi és tartalommegosztó oldalakat, az alkalmazás-áruházakat, valamint az online utazási és szállásplatformokat is. A DSA legfontosabb célja, hogy hatékonyabbá tegye az illegális és káros tartalmakkal szembeni fellépést, megakadályozza a szándékos álhírterjesztést, ezáltal biztosítsa a felhasználók biztonságát és védje az alapvető jogaikat.

A szabályozás követelményeinek már eddig is meg kellett felelniük a legalább 45 millió felhasználóval rendelkező platformoknak, mint a Meta vagy a TikTok, és a nagy keresőoldalaknak is, mint a Google, azonban február 17-én lejár a kisebb szolgáltatóknak biztosított türelmi időszak is.

Az NMHH közleménye kiemelte a jogszabály legfontosabb elemeit is, ezek következők:

A felhasználók számára biztonságosabb online környezetet teremt a DSA, amelyben egyszerűbben tudják bejelenteni az oldalakon elérhető jogellenes tartalmakat, árukat és szolgáltatásokat. A felhasználók által közzétett tartalmakat nem lehet többé indokolás nélkül eltávolítani, bármikor kifogást emelhetnek egy ilyen döntés ellen. Biztonságosabbá válik továbbá az online vásárlás, többet lehet majd tudni arról, hogy ténylegesen kik értékesítik a felhasználók által vásárolt termékeket.

A vállalkozások számára a DSA egységes szabályrendszert alakít ki az egész EU-ra vonatkozóan, és hatékonyabban fellép a jogellenes online tevékenységek és termékek ellen – ezáltal a jogszerűen működő vállalkozások növelhetik saját eredményességüket. Egyszerű és hatékony új mechanizmusokat vezet be a jogellenes tartalmak jelentésére, és mentesíti a kis- és mikrovállalkozásokat a legköltségesebb kötelezettségek alól.

Az online platformok esetében EU-szerte egyértelműbbé teszi a kötelezettségeket, és komoly intézkedéseket vezet be az interneten kínált jogellenes áruk, szolgáltatások és tartalmak felszámolása érdekében. Új kötelezettségeket határoz meg az üzleti felhasználók online piactereken való nyomon követhetőségére, és hatékonyabb biztosítékokat nyújt a felhasználók számára.

Az EU-s jogszabály a digitális szolgáltatási koordinátorok intézményét is létrehozta, aminek február 17. után lesz kulcsszerepe a rendelet végrehajtásában.

Magyarországon, az Európai Unióban elsőként, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot nevezték ki erre a feladatra.

A közlemény szerint az NMHH célja, hogy az érdekelt felekkel partneri viszonyt alakítson ki, illetve egyfajta tudásmegosztó központként működjön annak érdekében, hogy minél hatékonyabban támogassa és védje a felhasználókat. Ezért indította el a hatóság az Online Platformok honlapját, ahol a szabályozási újdonságokról és a tudatos platformhasználatról szóló ismeretterjesztő cikkeket, tanulmányokat tesz közzé.