Betörtek Zuzana Caputovához az éjszaka. Vasárnap éjjel egy ismeretlen nő mászott át a szlovák köztársasági elnök bazini házának kerítésén – számolt be az Új Szó című felvidéki hírportál.

Zuzana Caputová. Fotó: Ludovic Marin / AFP

A házhoz, ahol Zuzana Caputová a családjával él, a szlovák rendőrséget is riasztották. A hírt Martin Strizinec elnöki szóvivő is megerősítette, aki hozzátette azt is, hogy az államfő testőrsége azonnal közbelépett, és ártalmatlanította a nőt. A szóvivő elmondta, hogy a köztársasági elnök és családja is jól van.

Az esetet a hatóságok vizsgálják.

Zuzana Caputová államfői megbízatása idén június 15-én jár le, és már korábban bejelentette, hogy nem indul az újraválasztásért. Mivel Szlovákiában közvetlenül választják a köztársasági elnököt, így szinte minden párt indít saját jelöltet, és független jelöltek is vannak. A közvélemény-kutatások szerint a két legesélyesebb a függetlenként induló Ján Kubis korábbi külügyminiszter, valamint a szlovák parlament elnöke és a második legerősebb kormánypárt, a Hlas vezetője, Peter Pellegrini. A Magyar Szövetség a párt elnökét, Forró Krisztiánt jelöli.