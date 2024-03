Pénteken, magyar idő szerint valamivel 16 óra előtt lép színpadra Orbán Viktor a törökországi Antalyában. Az előzetes menetrend szerint a magyar miniszterelnök félórás előadást tart majd az Antalyai Diplomáciai Fórum (ADF) résztvevői előtt.

Orbán Viktor ott beszél a világ előtt, ahol még soha – összeszedtük, mit kell tudni az Antalyai Diplomáciai Fórumról.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

Az, hogy a kormányfő szerepelni fog az ADF előadói között, február utolsó napjaiban derült ki. Akkor Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke erősítette meg a hivatalos utat az MTI-nek. A meghívás egyenesen Recep Tayyip Erdogantól érkezett.

Az Antalyai Diplomáciai Fórumot március 1–3. között tartják meg a török elnök és a török külügyminisztérium kezdeményezésére. A harmadik alkalommal megrendezett (tavaly a február 6-i földrengések miatt elhalasztották) fórum állam- és kormányfőket, minisztereket, diplomatákat, üzleti vezetőket, akadémikusokat, valamint az ifjúság és a média képviselőit hozza össze egy átfogó vitára.

Orbán Viktor debütál, korábban itt még nem beszélt.

Ezért is ígérkezik izgalmasnak, milyen üzenetet fogalmaz meg a figyelem középpontjában álló rendezvényen. A magyar miniszterelnök már a helyszínen van, felszólalásáról a Világgazdaság tudósítani fog.

Mit kell tudni Antalyáról?

Antalya kétmilliós török város a Földközi-tenger egyik öblének partján, Antalya tartomány székhelye. A Wikipédia vonatkozó szócikke szerint a település története a hellenisztikus időkre vezethető vissza, erről tanúskodnak a közelben álló romok is. A várost gyűrűként öleli körül a Torosz-hegység, amelynek különleges éghajlat köszönhető: a hegység által körbezárt síkságon megreked a tenger felől érkező levegő.

Antalya a Földközi-tenger gyöngye, a török Riviéra fővárosaként is emlegetik.

Kaleici városközpontban különös török és görög házak állnak. A bizánci, római és szeldzsuk építészet és kultúra alapjai még mindig láthatók az óvárosban.

A legenda szerint Krisztus előtt a második században II. Attalosz pergamoni király elrendelte, hogy találják meg a világ legszebb táját a számára, a földi paradicsomot. Miután emberei rábukkantak a helyre, Attalosz király várost építtetett, és az Attaleia nevet adta neki, ez később Adaliára, majd Antalyára módosult.

Most mindenki Antalyára figyel

Az, hogy ezekben a napokban Antalya kiemelt szerepet játszik a nemzetközi nyilvánosságban, egyáltalán nem túlzás. Ezért mindent meg is tesznek az ADF szervezői, akik azzal a címmel hirdették meg az eseményt, hogy A diplomácia előmozdítása zűrzavaros időkben. Két éve, 2022-ben az ADF lényegében közvetítő szerepet játszott, és lehetővé tette, hogy Oroszország és Ukrajna külügyminiszterei találkozzanak. Idén várhatóan Gáza lesz a fókuszban.

Azt a célt tűzték ki, hogy a háromnapos esemény alapos elmélkedésre adjon lehetőséget a békés kiút megkeresésére a világban tomboló viharos időszakból. Mindenki előtt ismert: háborúk, terrorcselekmények, az illegális migráció, de a törökök az idegengyűlöletet és az iszlamofóbia növekedését is idesorolták. Ahogy a mesterséges intelligencia előre nem látható kockázatait, az éghajlatváltozást, a természeti katasztrófákat, a világjárványokat és a növekvő társadalmi-gazdasági szakadékokat. Ezek mind szerepelnek a globális kihívások hosszú listáján.

A szabályokon alapuló nemzetközi rend eróziója, a bizalom elvesztése szintén aggasztó tendencia, amely aláássa az államok működési környezetének kiszámíthatóságát – szögezte le a megvitatandó témaköröket a fórum hivatalos honlapja. A török sajtó kiemelten foglalkozik a történésekkel. Az ADF-en összesen

147 ország 19 állam- és kormányfője, valamint 73 minisztere vesz részt.

Ennek megfelelően a biztonsági intézkedések is extrémek és a legmagasabb szintűek. Rendőrök lepték el a köztereket, a NEST kongresszusi központon belül (ahol lebonyolítják a rendezvényt) három ellenőrző pontot alakítottak ki. A fórumon négyezer meghívottat látnak vendégül – miközben 2021-ben még csak mintegy kétezren jelentek meg –, és több mint 50 panelbeszélgetést tartanak. Az egyik fő attrakció az úgynevezett diplomáciai történeti folyosó megnyitása lesz, amellyel Törökország diplomáciai történelmének múltját és jelenét mutatják be.

Erdogan a fórum keretében számos kétoldalú találkozót tart az országok vezetőivel. A török külügyminiszter, Hakan Fidan 30 kollégájával fog találkozni, köztük Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, aki maga is felszólal. Ugyanakkor szembetűnő, hogy

a nyugati részvétel most alacsonyabb az előző fórumokhoz képest.

Az európai országok közül a legmagasabb szintű vendég Orbán Viktor, de Szlovénia és Horvátország egykori elnöke is érkezik. A fórumon ott lesz Tamara Vucic, Aleksandar Vucic szerb elnök felesége is. Részt vesz Németország kancellárjának főtanácsadója, az Egyesült Királyság Európáért felelős államminisztere, valamint ukrán és görög parlamenti képviselők is. Legutóbb Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is jelen volt, ezúttal a katonai szövetséget Marie-Doha Besanchenot és Scott W. Bray főtitkárhelyettes képviseli.