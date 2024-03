A Világgazdaság szerkesztőségének tapasztalatai és olvasói visszajelzések alapján is elmondható, hogy nem indult tükörsimán az új tarifarendszer a MÁV-Volán csoportnál. Ahogy arról lapunk is beszámolt, március 1-jétől él az elmúlt 35 év legnagyobb tömegközlekedési reformja, ami alapjaiban érinti a jegyeket és a bérleteket is.

Új jegyek és bérletek Magyarországon: ne lepődjön meg senki, akadozik a vásárlás – nem tudják, mikor áll helyre.

Fotó: Fehér Gábor/MW (illusztráció)

Kétségtelen, hogy az új tarifarendszer általánosságban komoly előrelépés, hiszen jóval egyszerűbbé vált a hozzáférés a közösségi közlekedés járataihoz, ráadásul tömegeknek jelent árcsökkenést is: az eddig jegyekre és bérletekre kifizetett összegek havi szinten több ezer, akár tízezer forinttal is csökkennek.

Akadozik a MÁV applikációja

Ahogy az várható volt, pénteken ellepték a MÁV-Volán applikációt a vásárlók, azonban sokak nem várt akadályba ütköztek. Az alkalmazás ugyanis nem tölt be, ha pedig mégis, akkor a konkrét díjtermékeket nem jeleníti meg.

A Mávinform pénteken kora reggel tájékoztatást is adott arról, hogy a március 1-jétől érvényes új tarifa- és kedvezményrendszer bevezetésével összefüggő technikai átállást a tervezett időkeret alatt nem fejezték be, a szakemberek továbbra is dolgoznak az átállításon. Éppen ezért még szünetel

a jegyértékesítés a pénztáraknál,

az automatáknál,

a vonatok fedélzetén és

online az ELVIRA-ban, valamint

a MÁV-appban is.

Hozzátették, hogy a korábban vásárolt jegyek, bérletek természetesen ebben az időszakban is bemutathatók.

Úgy tudjuk, hogy terv szerint hajnali 2.30-ra szerettek volna elkészülni a technikai átállással, végül ez 5.30-ra sikerült. A Mávinform frissítette is a posztot, azt írta, hogy az új tarifa- és kedvezményrendszer bevezetésével összefüggő technikai átállást az éjjel elvégezték, a vasúttársaság megkezdte az új kedvezményekkel és feltételekkel elérhető jegyek és bérletek értékesítését a jegypénztáraknál, online a MÁV-app-ban és az ELVIRA-ban, illetve az automatáknál, továbbá a vonatok és volánbuszok fedélzetén.

Csakhogy ezt követően is tapasztalható volt, hogy a MÁV-app nem érhető el.

Lapunk érdeklődött az ügyfélszolgálaton, ahol megerősítették, nem egyedi hibákról van szó. A MÁV-applikáció a technikai átállás következtében akadozik, a hibáról már értesítették az illetékeseket. Azt azonban egyelőre nem lehet megmondani, mikor szűnik meg a probléma és áll helyre az alkalmazásban való értékesítés.

Ugyanakkor a jegypénztárakban és a kihelyezett jegykiadó automatáknál problémamentes a vásárlás, ezért egyelőre ezeket a csatornákat ajánlják. Illetve az online értékesítés más alkalmazásokban, így a mobiljegyben is folyamatos, ebben szintén vásárolható vármegyebérlet és országbérlet is.