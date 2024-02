A magyar közlekedés ügyében új időszámítás kezdődik – közölte Lázár János csütörtökön Budapesten a témában összehívott sajtótájékoztatón.

Lázár János ismerteti a részleteket: így lehet péntektől utazni a MÁV-Volán járatain Magyarországon (Fotó: Soós Lajos)

Az építési és közlekedési miniszter még szerdán hirdette meg az eseményt, amelynek apropója már akkor is ismert volt: március 1-jétől, péntektől lép életbe életbe az új tarifarendszer a magyar helyközi közlekedésben. Erről sokat írt a Világgazdaság is, a főbb változások már ismertek, de kiderülhetnek még fontos részletek. Ezért is fontos a tárcavezetői mostani bejelentése. Meg azért is, mert az elmúlt 35 év – egyesek szerint az elmúlt száz év – legnagyobb átalakítása megy végbe a tömegközlekedésben, aminek lényegében két új termék, a vármegye- és az országbérlet ágyazott meg.

Lázár János először is köszönetet mondott a MÁV-Volán 56 ezer munkatársának, akik minden nap azért dolgoznak, hogy 4,5 millió ingázót juttassanak el a célállomásaikra. Ebben az együttműködésben lényeges elem volt, hogy a MÁV-Volánnál létrejött a három éves béralku.

Ugyanakkor az átalakítás nem jöhetett volna létre a kormány bátorsága nélkül. A miniszter szerint régen volt ilyen kormánya Magyarországnak, amely ekkorát álmodott a közösségi közlekedésben. A március 1-től hatályos döntés az elmúlt évek legnagyobb rezsicsökkentése, mindenkinek kevesebb lesz a díjtétele, olcsóbban, egyszerűbben és igazságosabb feltételek mellett utazhat. Voltak ellendrukkerek, akik szerint az új tarifarendszer fenntarthatatlan lesz.

Csakhogy a tavaly tavasszal bevezetett vármegyebérlet és országbérlet rekordot rekordra halmoz. Akkora siker arattak, hogy lényegében lehetővé tették a tarifaváltást: eddig összesen 6,8 millió darabot adtak el belőlük. Hiába kedvezményes az árazásuk (havonta a felnőtteknek 9450 és 18 900 forint, diákoknak 945 és 1890 forint), még érzékelhető anyagi veszteséget sem okoztak a MÁV-Volán csoportnál. Friss adat, hogy miközben 2022-ben az állami tömegközlekedési szolgáltató 122 milliárd forint árbevételt termelt, addig

2023-ban már 128 milliárdot.

Igaz, hogy ebben az inflációs hatás vastagon benne lehetett, azonban eredetileg mégiscsak az volt a kritika, hogy az országbérlet és a vérmegyebérlet összességében 40 milliárdos lyukat üt a csoport gazdálkodásában. Ehhez képest 6 milliárdnyi plusz keletkezett.

Magyarországon 700 ezer olyan gyermek él, aki 6 és 14 év közötti. Ők holnaptól ingyenesen közlekedhetnek. Egymillióan vannak 14-25 év között, ők 50 százalékos kedvezményt kapnak.