A woke olyan, mint egy John Lennon-nóta és a kommunista kiáltvány egyvelege, ami támadja a magántulajdont, a család intézményét, az erős határokat és a józan észt – jelentette ki Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke a harmadik alkalommal megrendezett CPAC Hungary konzervatív konferencián. Szerinte a woke totalitárius mozgalom, ami gyűlöli a hagyományos értékeket és a jobboldalt.

Santiago Abascal, a VOX elnöke is beszédet mondott a CPAC Hungaryn / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Abascal úgy véli, hogy a woke meghamisítja a történelmet és elveszi az emberek identitását, valamint különböző jelzőket aggaszt az ellenfeleire. Például a határok védelmét hangsúlyozó közéleti szereplőket xenofóbnak nevezik. Hangsúlyozta, hogy a rendezvény remek lehetőség az együttműködésre és fontos az együttműködés a jobboldali erők között.

A politikus kitért az izraeli háborúra is: a pártelnök kiállt a zsidó állam mellett.

A CPAC eredetileg az 1970-es évek óta az amerikai jobboldal éves nagygyűlése, az első európai fórumot 2022-ben szervezte meg az Alapjogokért Központ a magyar fővárosban. A központ idén április 25-én és 26-án harmadik alkalommal rendezte meg a CPAC Hungaryt, ahová a közismert jobboldali vezetők, kutatók és influenszerek látogatnak el.

Santiago Abascal mellett a rendezvényen többek között felszólalt Irakli Kobakhidze, Georgia (korábban Grúzia) miniszterelnöke, holnap pedig beszédet mond Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke is. A fővárosba érkezik az Egyesült Államokból Markwayne Mullin szenátor, Andy Harris és Keith Self kongresszusi képviselők is.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ma tartott előadást. Orbán szerint Magyarországon jogállam van, mindenki azt mond, amit akar, de a magyarok nem szeretik, ha beleszólnak a dolgaikba. A kormányfő kijelentette, hogy a progresszív-liberális világrend helyett szuverenista világrendre van szükség.