Sci-fibe illő repülőt fejlesztenek Eperjesen, hidrogén hajtja és függőlegesen száll fel

Hidrogén VTOL az új technológiai kifejezés, amit érdemes lehet megtanulnunk. VTOL, ez az angol Vertical Take-Off and Landing rövidítése, ami függőleges fel- és leszállásra képes légi járművet jelent. Ilyen a helikopter is, amit azonban Eperjesen kezdtek el fejleszteni, az nem helikopter, hanem repülőgép, ráadásul hidrogén hajtja. A hidrogén meghajtású repülőgépet fejlesztő hatéves csúcstech programot kedden jelentették be a szlovák főváros Pozsonyban. A végeredmény, ha megszületik, science fiction filmekbe illő.

Hidrogén meghajtású repülőgép, ami függőlegesen is tud közlekedni, még nincs – ez a tavaly Kínában bemutatott futurisztikus gép elektromos meghajtású / Fotó: NurPhoto via AFP

A H2 TVOL program költsége a mostani becslés szerint 64,8 millió euró (26 milliárd forint) és európai uniós támogatással zajlik a The Slovak Spectator beszámolója szerint, amely a TASR jelentésén alapszik. Az EU egyik minta zöldközlekedési projektjeként tartják számon.

A fejlesztő a Tomark Proton nevű cég.

Tavaly kezdtük a fejlesztést. A H2 TVOL potenciálja nemcsak a helikopterek lecserélése egy (környezeti szempontból) tisztább alternatívára, hanem a városi közlekedés és logisztika átalakítása. Ez már számos befektető érdeklődését kiváltotta

– idézik Martin Sedlákot, a vállalat társalapító ügyvezető igazgatóját.

A kilenc egyetem bevonásával folyó projekt a kassai professzor Juraj Sinay, a szlovák kormány hidrogéntechnológiai tanácsadója szerint forradalmat indíthat a hidrogénes repülésben, miközben globális trend az igyekezet az alacsony kibocsátású repülési technológiák kifejlesztése.

A szlovákok 20 új szabadalom születésére számítanak, és nemcsak magáról a repülőgépről van szó, hanem könnyű, újrahasznosítható hidrogéntartályok és szelepek kifejlesztéséről is.

Ha ezek megvalósulnak, az már haszon, ha azonban a hidrogén meghajtású VTOL-lal először szeretnének a piacra lépni, erről jó eséllyel már lemaradt az Európai Unió. Az EU, de nem Európa: az utóbbi csak félig-meddig.

Hidrogén meghajtású repülőgép: a versenytárs már beárazva kínálja, és fel is mutatott komoly előrelépést

A cikk nem szól erről, de minimális internetes kereséssel rá lehet találni a komoly versenytársra, amely korábban indult, jelentősen előre haladt, és könnyen elcsenheti a babért ez EU-tól, amiképpen sok technológiai területen ez már megtörtént.

A Stellar Aircraft... második generációs hajtásmodulja – valódi áttörés a zöldrepülés terén. A fejlesztés befejeződött, és ma bemutatjuk a világnak a kizárólag hidrogénnel működő, nulla kibocsátású, repülésre kész hajtóművet.

A fejlesztés előrehaladásában olyannyira bíznak, hogy már beárazva kínálják is a termékeket, amelyek 2028-tól kezdhetnek el megérkezni a megrendelőkhöz.

A Stellar CEO Jet (azaz a vezérigazgatóknak ajánlott típus) 2-3 utast szállíthat, a hatótávolsága 1850 kilométer, a jelenleg hirdetett ára 5,9 millió dollár (2,4 milliárd forint).

A Stellar Adventure Jet borsosabb árú, 8,9 millió dolláros, ez már 5 utast is vihet, vagy 1350 kilogrammnyi terhet, szintén 1850 kilométerre.

A vállalat üzleti értelemben is erősen készülődik a repülőrajtra. Hiába keresnénk olyan híreket, amelyek 2025 előtt szólnának róla, mert a cég „újramárkázta” magát az év elején. Ez névváltoztatást is jelentett, korábbi nevük Sirius Aviation AG volt. Ezen kívül a központjukat még el is költöztették a svájci Baarból (azért megtartva a svájci telephelyet és imidzset). Valamelyik repülőgépgyártó központba az EU-ban? Nem. Delaware-be, a nagy repülőgépgyártó és vásárló Egyesült Államokba.