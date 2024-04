Megjelent a belügyminiszter rendelete a pedagógusok teljesítményértékeléséről: a jelenleg a munkáltató döntésétől függően alkalmazott, nem egységes teljesítményértékelés helyébe egységes, kötelező pedagógus teljesítményértékelési rendszer lép – közölte a belügyminisztérium pénteken.

„A teljesítményértékelési rendszer a köznevelés területén dolgozó pedagógusok, igazgatók munkájának fejlesztését tűzi ki célul a köznevelés minőségének és eredményességének javítása érdekében. A pedagógusok teljesítményértékelését az igazgató végzi évente a KRÉTA rendszerben, első alkalommal 2025 nyarán” – írták.

Kiemelték, hogy a új rendszer bevezetése nem okozza az adminisztráció növekedését, 2023 nyarán a kormány eltörölte a kötelező pedagógus önértékelést, illetve a pedagógusok és az igazgatók egyéni tanfelügyeletét. A rendelet tervezetét hosszú egyeztetést követően 2023 decemberében hozta nyilvánosságra a Belügyminisztérium, a tervezet a megtett észrevételek alapján több ponton módosult – idézték fel. Hozzáfűzték: újdonság, hogy a teljesítményértékelés során az igazgató a szülők és – középiskolás korosztály esetén – a tanulók véleményét is figyelembe veheti, a véleményezésre ugyancsak a KRÉTA rendszerben nyílik majd lehetőség.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Viktor néhány nappal karácsony előtt nemzetközi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy januártól 32,2 százalékkal emelkedik a pedagógusok átlagjövedelme, beleértve az óvónőket is. Később a belügyminisztérium egy pénteki közleményében megerősítette a döntést, egyúttal a részleteket is ismertette, hogy pontosan mennyi lesz a fizetésük 2024-ben a pedagógusoknak.