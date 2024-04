Budai Gyula országgyűlési képviselő feljelentése alapján nyomozást indított a rendőrség a Lánchíd felújítása körül kialakult hídpénzbotrány miatt.

Nyomozást indított a rendőrség a fővárosi hídpénzbotrány miatt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A fideszes politikus azután fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához, hogy egy meg nem nevezett forrás vesztegetésre utaló bizonyítékot küldött neki.

A levélben az szerepelt, hogy a költségvetési csalással gyanúsított, számlagyáras exügyvéd, Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összeggel. Vig a levélíró szerint erről kizárólag a vállalkozás vezetőjével tárgyalt

– írta meg a Mandiner. A lap szerint ez azt jelenti, hogy itt cserélhetett gazdát az a másfél milliárd forint, amelyet a híd felújítását végző A-Híd Zrt. Vig Mórnak utalt át. Budai Gyula azt állítja, hogy az említett biztonsági cég kapcsolatban áll az A-Híd Zrt.-vel.

Budai Gyula: Karácsony Gergelynek most már mondania kell valamit Budai Gyula egy hete tett feljelentést a hídpénzbotrány ügyében. Az országgyűlési képviselő most felszólította Karácsony Gergelyt, hogy ideje lenne reagálnia a feltett kérdésekre.

A Mandiner azt írta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több házkutatást is tartott a hídpénzbotrány miatt, illetve le is foglalt pénzeket. Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálódott. A Kehi jelentése szerint gyanús pénzmozgások történtek az A-Híd Zrt. és Vig Mór cége között.