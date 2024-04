Az amerikai hadsereg a héten a vörös-tengeri kereskedelmet támadó iszlamista húsziktól lefoglalt, iráni gyártmányú fegyver- és lőszerszállítmányt küldött Ukrajnába, hogy ezzel segítse az Oroszország elleni harcot – írta az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) a Twitteren.

Ukrajna ezúttal a húszik jóvoltából szerelheti fel a hadseregét / Fotó: Mohammed Hamoud / Getty Images

A CENTCOM közleménye szerint a szállítmány mintegy 5000 AK-47-es gépkarabélyt, gépfegyvert, mesterlövészpuskát, RPG-7-es gránátvetőt, több mint 500 ezer darab 7,62 milliméteres lőszert, valamint Shahed öngyilkos drónokat tartalmaz, amelyek múlt héten érkeztek meg Kijevbe.

Ez nem is érkezhetett volna jobb időben, mivel az ukrán hadsereg jelentős lőszerhiánytól szenved, a hivatalos amerikai és európai segélycsomagok pedig politikai és termelési problémák miatt elakadtak.

Az ukrán csapatoknak emiatt már több területen is vissza kellett vonulniuk, mivel az orosz erők sok helyen hét az egyhez arányban túlerőben vannak. Moszkva ráadásul a közelmúltban fokozta az ország energetikai infrastruktúrája elleni rakéta- és dróntámadásokat, amelyeket Kijev fogyatkozó légvédelmi kapacitása egyre nehezebben tud elhárítani.

A CENTCOM jelentése szerint a fegyvereket és a lőszert az amerikai haditengerészet 2021 májusa és 2023 februárja között foglalta le négy iráni hajóról, amelyek utánpótlást szállítottak a jemeni húszi fegyvereseknek. Ez elegendő lenne egy ukrán dandár felszerelésére.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában ugyan megköszönte a fegyverszállítmányt, azonban sürgette az Egyesült Államokat és az Európai Uniót, hogy nyújtsanak további katonai segítséget, mivel hadseregének fegyverre van szüksége egy újabb orosz offenzíva elleni felkészülésre, amelyre május végén lehet számítani.

Mindenki iráni fegyvereket használ, a húsziktól a Hamászig

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta egy eddig kevésbé befolyásos fegyvergyártó csatlakozott a nemzetközi konfliktusokhoz, amely a kelet-európai frontvonaltól a Gázai övezeten át Szudánig rengeteg fegyveres erőnek kezdett el katonai felszerelést szállítani.

Irán az utóbbi években egy fejlett, belföldön tervezett, Ázsiából vásárolt és Nyugatról becsempészett alkatrészekkel összeszerelt arzenált bocsátott ki a fegyverpiacra – ezek közül a leghírhedtebb a Shahed öngyilkos drón, amely alacsony technológiai színvonala ellenére pokollá teszi az ukrán erők és a vörös-tengeri fuvarozók mindennapjait.

Az Iszlám Köztársaság ezen keresztül jelentős politikai befolyásra tett szert négy kontinensen, és egyre nagyobb hatalommá válik a nemzetközi politikában.

Ukrajna számára az amerikai fegyverszállítmány abban is segít, hogy pontosabban tudják tanulmányozni az iráni fegyverek sebezhetőségeit, ez a tudás pedig később akár Izraelnek is segíthet, amelynek most Gázában is szembe kell néznie hasonló eszközökkel.