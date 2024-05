A magyar fővárosban találkozott az olasz és a magyar öntészeti szakma

A milánói magyar főkonzulátus, az Olasz Öntödei Beszállítók Szövetségével (AMAFOND), valamint az Olasz Kereskedelmi Ügynökséggel (ICE) együttműködve Olasz–Magyar Öntészeti Fórumot szervezett 2024. május 16-án Budapesten a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség közreműködésével, hogy feltérképezzék a hazai üzleti környezetet és befektetési lehetőségeket, valamint elősegítsék a potenciális magyar beszállítók és üzleti partnerek beazonosítását.

Az eseményen megjelent AMAFOND és az ICE mellett tizenöt olasz vállalkozás képviseltette magát, hét cég a vaságazatban, nyolc vállalat a színesfémágazatban tevékenykedik.

Magyar részről a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, a Magyar Öntészeti Szövetség, valamint három innovatív ipari hatékonyság növelését célzó szolgáltatással, illetve technológiával rendelkező magyar cég vett részt a fórumon.

Az öntészeti fórum megrendezése újabb rendkívül fontos lépés az egyébként is virágzó magyar–olasz gazdasági kapcsolatok elmélyítése szempontjából. Azon túl, hogy mind Magyarország, mind Olaszország az tagállama, a két ország kereskedelmi kapcsolatai rendkívül kiterjedtek. Az Olaszországba irányuló magyar áruexport értéke az elmúlt három évben (2021–2023) 6,9 és 8,5 milliárd euró között alakult, ráadásul 2022-ben 16,1 százalékkal, míg 2023-ban 4,9 százalékkal emelkedett. Ehhez hasonlóan a vizsgált három évben 617–930 millió eurót kitevő szolgáltatásexport szintén jelentős mértékben bővült.

A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség beszámolója szerint

Olaszország a teljes magyar áru- és szolgáltatáskivitelt figyelembe véve Magyarország második legnagyobb exportpartnere volt a 2021 és 2023 közötti időszakban.

A befektetések terén szintén szorosak a kétoldalú kapcsolataink a dél-európai országgal. Az olasz tőke gyakorlatilag a magyar gazdaság minden ágazatában jelen van, mi több, Olaszország, egészen pontosan az olasz vállalati szektor a tíz legnagyobb magyarországi beruházó közé tartozik.

A rendezvényen Jenei Gábor, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket, valamint ismertette a HEPA által kínált szolgáltatásokat, bemutatta a szervezet munkáját. Mint mondta, a HEPA rendszeresen szervez üzleti fórumokat, valamint több száz B2B-találkozó megvalósulását tette eddig lehetővé. Külön kitért a magyar cégek nemzetközi kiállításokra, expókra való kijutásának elősegítésére.

„Kedvezményes árú megjelenést tudunk biztosítani egységstandos módon egyébként drágának minősülő külföldi kiállításokon. Ezzel a kisvállalati szektort is hozzásegítjük, hogy a portékájukat jelentős vásárlóerővel bíró közönségnek is be tudják mutatni” – fogalmazott. Hozzátette, a harmadik eleme a HEPA szolgáltatásportfóliójának a pénzügyi tanácsadás és adott esetben akár pénzügyi támogatások igénybevételének biztosítása.

Giovanna Chiappini Carpena, az Olasz Kereskedelmi Ügynökség budapesti igazgatója elmondta, hogy az Olaszországból Magyarországra érkező öntészetitermék-behozatal jelentősen növekedett az elmúlt években, ráadásul Olaszország a negyedik legjelentősebb magyarországi importőr az ágazatban. Hozzátette: „A jelenlegi autóipari beruházások jó lehetőségeket fognak kínálni az öntészeti ágazat számára, ez adja a fórum alapját, hogy összehozzák a szektorban működő magyar vállalkozásokat az olaszokkal.”