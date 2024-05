Esélyteremtő új sorsjegyet vezet be a lottótársaság

A Szerencsejáték Zrt. mint munkáltató számára fontos, hogy részt vegyen a társadalmi problémák megoldásában, csökkentésében, a társadalmi felelősségvállalás jegyében ezért több mint egy évtizede támogatója az Ökumenikus Segélyszervezetnek – hangzott el a stratégiai partnerség megkötéséről szóló tájékoztatón. A lépés magasabb szintre emeli az együttműködést.

Fotó: Shutterstock

Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója azzal kezdte, a felelősségvállalás már a megfelelő partner kiválasztásával kezdődik. Az elmúlt több mint egy évtizedben az Ökumenikus Segélyszervezet a lehető legjobb módon hasznosította a kapott támogatást, felsorolni is nehéz az együttműködés területeit. Egyik kiemelt terület a játékfüggőség kezelése és megelőzése,

olyan programot dolgoztak ki, amely a hangsúlyt már a megelőzésre helyezi, az ország hét pontján érhető el a szakszerű és közvetlen támogatás.

Emellett óvodák, hajléktalanszállók újulhattak meg. Mindezt azért, mert az óvodáskor meghatározza az iskoláskort is. Ha pedig valaki kiesik a társadalom körforgásából, védőhálózatra van szüksége, ehhez

az Ökumenikus Segélyszervezet célzott támogatása, szakértelme szükséges, nem elegendő csupán forrást biztosítani.

A harmadik kiemelt terület a rászoruló gyerekek táboroztatása. Vannak partnerek, akik kiérdemelték, hogy ne évente újítsák meg az együttműködést, az Ökumenikus Segélyszervezettel most a következő négy évben újabb területeken működhetnek együtt. Ezek közül egyet említett Mager Andrea: olyan sorsjegyet vezet be a Szerencsejáték Zrt., amely vételárának egy része közvetlenül az Ökumenikus Segélyszervezet működését támogatja. A sorsjegy várhatóan jövőre a második félévben kerülhet forgalomba, az elérhetőséget pedig bejelentik majd. A már meglévő együttműködéseket is rugalmasan alakítják, bővítik, kapcsolódva például sporteseményekhez.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, tevékenységük lényege a napi munkában áll, céljuk, hogy ne a leszakadó réteghez tartozzanak azok, akiknek valamilyen formában támogatásra van szüksége. A stratégiai partnerség az együttműködés megkoronázása, de ha az előbb felsoroltakat számoljuk, több százezreket, sőt akár milliókat érhettek el. Úgy véli, sok ilyen példamutatásra van szükség. Magát a segélyszervezetet 1991-ben lapították, hazánk egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezetének számít. Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és a bajba jutottakat, mindezt nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül. E partnerek sorába illeszkedik a Szerencsejáték Zrt. immáron a kibővített együttműködési területekkel.