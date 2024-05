„Külföldiek ki!” - ezt skandálják a bulikon és népünnepélyeken a németek - íme a cenzúrázatlan valóság

Lényegében már nincs olyan tartománya Németországnak, ahonnan a rendőrség ne számolt volna be általuk rasszistának tekintett jelszavak skandálásáról a különböző ünnepségeken. Az alapnak használt D’Agostino-dalt ezért teljesen betiltották egy népfesztiválon.

Ez igencsak kontraproduktívnak bizonyult, ugyanis a fiatalok annál inkább rászoktak az auslander raus, vagyis a külföldiek kifelé dal skandálására. Olyannyira, hogy csoportokba verődve, már külföldön is ezt ordibálják. Lényegében egy globális egregor alakult ki, ami azt jelenti, hogy olyan energiamező alakult ki, amely összehozza az egyre több hasonlóan gondolkodó embert, és megerősítő hatást gyakorol rájuk.

A Welt beszámolója szerint, a szövetségi elnököt megdöbbentették az incidensek, a Bundestag elnöke pedig kemény büntetéseket követel. Hiába. A fiatalok nem állnak le, sőt egyre több videó jelenik meg arról, amint felszabadultan éneklik csoportok kohézióját hozó dalukat. A Gigi D’Agostino által szerzett, L’amour toujours című dal idegengyűlölő variációjának éneklése miatt most országszerte rendőrségi akciók indultak. A német városokban a dalt az ünnepségeken kiabálták a „külföldiek ki” szlogenekkel egybekötve. A német állambiztonság most nyomoz. A németek pedig már külföldön is ezt a dalt éneklik, ha csoportosan buliznak. Erről is kikerült egy videó, amint Maorcán éneklik vidáman a külföldieket az országukból kiutasító dalt.

It just keeps coming and coming - Germans in Mallorca sing ‘AUSLÄNDER RAUS’. Incredible things are happening in Germany! pic.twitter.com/5mFpccte7m — ɖʀʊӄքǟ ӄʊռʟɛʏ 🇧🇹🇹🇩 (@kunley_drukpa) May 27, 2024

A rendőrség bejelentése szerint már pünkösdhétfőn rasszista jelszavakat énekeltek az ismert dallamra egy lövöldözős fesztiválon, a Cloppenburgtól nyugatra fekvő Löningenben. A történteket filmező szemtanúk jelentették az esetet a rendőrségnek. Pénteken országos felháborodást váltott ki a Sylten történt hasonló esetről készült videó. A videón az látható, ahogy fiatalok rasszista szlogeneket kiabálnak.

Miután Olaf Scholz szövetségi kancellár és Robert Habeck alkancellár már kommentálta az incidenseket a Sylt kapcsán, most Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök is megszólalt. Aggodalmának adott hangot a „politikai etikett brutalizálása” miatt Németországban. „A közelmúlt eseményei, amelyeket most láttunk és hallottunk egy Sylt szigeti bárból készült videóban, fokozzák ezt a riadalmat” – mondta Steinmeier szombaton a bonni Demokrácia Fesztiválon. Alább az eredeti művet lehet megtekinteni, amit a németek átköltöttek saját szájuk íze szerint.