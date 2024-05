Magyarország és Svájc is fontosnak tartja a szuverenitás védelmét

Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, közös pont a két állam között a szuverenitás védelme, a béke melletti kiállás és az illegális migrációval szembeni fellépés – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A magyar külügyminiszter szerint mindkét ország nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A migrációs politika terén is egyetértés van

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető svájci kollégáját, Ignazio Cassist fogadta, majd ezt követően közös sajtótájékoztatót tartottak, ahol a külügyminiszter kiemelte: mindkét ország nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, Magyarország pedig Svájchoz mindig is különös tisztelettel viszonyult.

„Ez részben azért van, mert 1956-ban számos üldözött honfitársunk Svájcban talált második otthonra, részben pedig azért, mivel mi mindig is csodálattal figyeltük ragaszkodásukat a szuverenitásukhoz, mindig is tisztelettel figyeltük a béke melletti kiállásukat, és mindig is éreztük a közösséget az illegális migrációval szemben való fellépés tekintetében” – emlékeztetett Szijjártó Péter. Hozzátette: ez a három ma mind rendkívül aktuális kérdés itt, Európában, hiszen a migrációs kvóták ötletét Brüsszelben még mindig nem adták fel, Brüsszel továbbra is ragaszkodik a migrációpárti politikájához.

Komoly nyomás van a szuverén, patrióta, békepárti államokon

Ezzel kapcsolatban ígéretet tett arra, hogy

a közelgő magyar európai uniós elnökség alatt mindent meg fog tenni a kormány a bevándorláspolitika megváltoztatása érdekében,

hogy az illegális migránsok meghívása helyett az áradatok megállítása legyen a cél.

A külügyminiszter szerint az is világosan látszik, hogy minden eddiginél nagyobb nyomás van azokon a kormányokon, amelyek ragaszkodnak szuverén, patrióta, békepárti politikájukhoz. Szijjártó Péter a találkozón biztosította svájci kollégáját, hogy Magyarország minden nyomás ellenére is kiáll a béke mellett.

Békepárti politikusokat delegálnának Brüsszelbe

Június 9-nek nagy jelentősége lesz ezen szempontból, hiszen alig telik el úgy nap, hogy egy-egy újabb őrült nyilatkozat ne hagyja el valamely európai politikustársunk száját. „Vannak olyanok, akik katonákat akarnak Ukrajnába küldeni, mások már nukleáris fegyverek bevetéséről fantáziálnak, így minden egyes nappal gyakorlatilag közelebb jutunk a világháborús eszkaláció veszélyéhez” – hangsúlyozta. Szerinte látható, hogy mi történik: európai politikusok nukleáris fegyverek bevetéséről nyilatkoznak, az oroszok pedig gyakorlatot tartanak taktikai nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatban.

A külügyminiszter szerint június 9-én az polgárai előtt megnyílik a lehetőség, hogy a békepárti politikusokat delegálják az Európai Parlamentbe, akkor jó esély lesz mind a háborúnak, mind az eszkalációs őrültségnek véget vetni” – jelentette ki.

Hazánkban ma 900 svájci vállalat több mint 30 ezer embernek ad munkát

Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány a magyar uniós elnökség idején szeretné lezárni a tárgyalásokat a Svájccal megkötendő intézményi megállapodáscsomagról.

Szeretnénk, hogyha az Európai Unió visszatérne a józan ész talajára, és visszavenné Svájcot a Horizont és az Erasmus+ programokba is

– tudatta.

Jó hírnek nevezte, hogy tavaly megdőlt a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordja, az értéke meghaladta a kétmilliárd eurót. Beszámolt arról is, hogy az elmúlt tíz évben negyven svájci cég kapott állami támogatást magyarországi beruházásához, és hazánkban ma 900 svájci vállalat több mint 30 ezer embernek ad munkát. Év elején a Világgazdaság arról írt, hogy svájci világmulti, a Nestlé épít újabb óriásüzemet Vas vármegyében, ahol sok tízmilliárdos beruházást hajtanak végre.