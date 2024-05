Törökország és Kína is bírálja Izrael Rafah ellen vonulását

Továbbra is kritizálják Izrael Rafah elleni hadműveleti tervét. Törökország múlt héten már megszakított minden Izraellel folytatott kereskedelmet, és továbbra is az ellen küzd, hogy ne vonuljanak be szárazföldi egységek Rafahba. Kína úgyszintén felszólította Izraelt, hagyjon fel a Rafah elleni támadásokkal.

2024.05.07. 14:13 | Szerző: VG/MTI

Újabb háborús bűnnek nevezte kedden az izraeli hadsereg Rafah ellen indított szárazföldi hadműveletét Cevdet Yilmaz török alelnök. „Izrael a Hamász Katar és Egyiptom tűzszüneti megállapodásra tett javaslatának elfogadása után alig egy nappal szárazföldi offenzívát indított Rafah ellen, ezzel tovább növelte a palesztin területeken október 7. óta elkövetett háborús bűnei számát” – írta Cevdet Yilmaz török alelnök az X-en. Kína szintén hangot emelt Izrael ellen, és felszólította Izraelt a Rafah elleni támadások leállítására. Törökország és Kína is bírálja Izrael Rafah ellen vonulását / Fotó: AFP Yilmaz azt is elmondta, hogy Ankara továbbra is az izraeli vezetés elleni törvényes fellépésre törekszik. Az egyiptomi külügyminisztérium a rafahi átkelőhely fölötti irányítás izraeli átvétele után arra figyelmeztetett, hogy Izrael rafahi szárazföldi hadművelete veszélyezteti a tűzszüneti megállapodás érdekében tett erőfeszítéseket. Törökország csütörtökön leállította az Izraellel folytatott kereskedelmet, ami tovább fokozta a már eleve magas feszültséget az egykori szövetségesek között – ismertette két török tisztviselő. A döntés tovább szélesíti az április elején bevezetett török exportkorlátozást Izrael ellen. „Peking felszólítja Izraelt, tegyen eleget a nemzetközi közösség többször elismételt felszólításainak, hagyjon fel a Rafah elleni támadásokkal, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Gázai övezetben kialakult humanitárius válság ne súlyosbodjon” – közölte sajtótájékoztatóján Lin Csien kínai külügyi szóvivő. A háború és az erőszak nem jelent valódi megoldást és nem vezet tényleges biztonsághoz – tette hozzá Lin Csien. A Hamász terrorszervezet tűzszüneti, illetve fogolycsere-egyezményre adott pozitív válasza után az izraeli hadsereg hétfőn, légicsapásokat követően elfoglalta a rafahi határátkelő gázai oldalát az egyiptomi határnál. A Gázai övezet déli részén fekvő, túlzsúfolt Rafah városa a kitelepítettek hatalmas táborává vált, ahol csaknem 1,5 millió palesztin él katasztrofális körülmények között.