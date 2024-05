Veszteséges évet zárt az RTL Magyarország, és ez folytatódhat a következő években is

Az RTL Magyarország – a tulajdonosi jogkört gyakorló RTL Group által használt gyűjtőnév, melynek része minden az RTL Grouphoz tartozó, Magyarországra, magyar nyelven műsorszolgáltatást végző cég értendő, beleértve az M-RTL Zrt.-t és a CLT-UFA S.A. Hungarian Broadcasting Division-t – konszolidált éves árbevétele a 2023-as pénzügyi évben 125 millió euró volt – közölte a cégcsoport csütörtökön.

Fotó: Shutterstock

A tájékoztatás szerint a vállalatcsoport kiigazított, kamatok és adózás előtti eredménye 6 millió euró volt, miközben a cégcsoport jelentős beruházásokat is eszközölt: négy új csatornát indított, és megszerezte tavaly nyáron az UEFA Bajnokok Ligájának közvetítési jogait is, hamarosan pedig új irodaépületbe is költözik.

Az RTL Magyarország a következő években is veszteséges lehet

A Media1 írása szerint ugyanakkor az RTL Magyarország részét képező Magyar RTL Televízió Zrt. (M-RTL Zrt.) 53,9 milliárd forintos árbevételt hozott össze 2023-ban az előző évi 47,2 milliárd forintos bevétel után. Érdekesség, hogy az 53,9 milliárd forint több, mint az egész csoport esetében közölt 125 millió euró. Mindeközben

az M-RTL Zrt. eredménye 325 millió forintos veszteséget mutatott, ám ez a csatorna szerint összhangban van az előzetes tervekkel.

Elmar Heggen, az RTL Group COO-ja és vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a következő két-három évben is jelentős befektetéseket terveznek, ami érinteni fogja az RTL Magyarország eredményeit is, ám a csoportnak hosszú távú befektetési stratégiája van.

Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója szerint ez az építkezés a kulcsa a cég hosszú távú versenyképességének.