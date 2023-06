Az elmúlt közel tíz esztendőben a magyar közmédia minden magyar polgár számára ingyen, az ország teljes területén, a legnagyobb elérhetőséget nyújtva biztosította a legrangosabb európai kupasorozatot a csatornáin. Ezt az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető elvet eddig sosem írták felül kereskedelmi szempontok, azonban az ingyenes és mindenki számára elérhető szolgáltatás veszélybe került – jelentette be péntek délután az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

Fotó: Jon Super / AP

Az Országgyűlés jóvoltából – Európában a közszolgálati médiumok között szinte egyedülálló módon – a kereskedelmi társaságok helyett a magyar közmédia biztosította a Bajnokok Ligája mérkőzéseit a nézők számára.

A pénz és a kereskedelmi szempontok ezt az időszakot lezárták. Az ingyenes és mindenki számára elérhető szolgáltatás veszélybe került

– olvasható a közleményben.

„A Bajnokok Ligája 2024–2027-es közvetítési díját olyan mértékben tornázta fel sajtóértesülések szerint az RTL, amely a magyar adófizetők forintjaiból felelősségteljesen gazdálkodó magyar közmédia számára már nem teszi lehetővé annak kifizetését. Ugyancsak sajtóértesülések szerint az RTL ajánlata azt jelentheti, hogy számára egy mérkőzés jogdíja 100 millió forintba fog kerülni, melyet tovább növelnek még a közvetítési költségek” – írta az MTI-nek küldött közleményében az MTVA.

Hozzátette, hogy ha ez az értesülés helytálló, arra is van esély, hogy ezt az összeget a magyarországi RTL részben a nézőktől fogja beszedni. Ezt sajtóhírek szerint akár olyan módon valósíthatják meg, hogy bizonyos mérkőzések csak a közelmúltban indított fizető streamingcsatornán, az RTL+-on lesznek elérhetők. Médiaelemzők szerint az RTL-nek azért jött jól a közvetítési jogok megszerzése, mivel a nézettségi versenyben a második helyre szorult a TV2 mögött.

Mindent vitt és visz az MTVA, de a Sport TV közvetíti a legtöbb BL-mérkőzést itthon Az Európai Labdarúgó-szövetség hosszú távú szerződést kötött a Sport TV üzemeltetőjével – ezzel a magyar nézők is jól járnak, bár a közmédia mellett továbbra is nehéz labdába rúgni.

Mi április végén írtunk a május 16-án záruló pályázatról, pontról pontra átvéve, hogy miként zajlik a folyamat. Akkor iparági forrásunk úgy nyilatkozott, „erre mindenki be fog jelentkezni”, mivel az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogai a tévés sportjogok legkelendőbb portékái, úgyhogy nem csak a tülekedés, az ár is nagy lesz. Akkori szakértő előzetesünket azzal zártuk, hogy a végén „aztán valószínűleg az MTVA nyer”.

Ezt sugallta a közelmúlt. Az ajánlatnak minimumértéke nem volt, mindenki annyit mondott, amennyit jónak látott – az előző ciklusok megismert összegei ugyanakkor jók voltak kiindulópontnak, és a köztévéknek egyébként kötelező is nyilvánosságra hozniuk az ilyen költéseket.

A 2021–2024-es ciklusra vonatkozó közvetítési jogokat 18,6 plusz 3,6 millió euróért (jelenlegi árfolyamon 8,23 milliárd forint) vitte el az MTVA, amelynek ennél már csak a hazai NB I. került többe (a 2021–2025-ös szakaszban évente 9,835 milliárd forintba.)

Joggal bízhatott tehát az újabb európai győzelemben, mert kimondott presztízskérdés, hogy a közmédia a vágyott csomagokat meg is szerezze, garantálva, hogy akárhova jut be magyar klub, annak a meccseit az M4 Sport (vagy az M4 Sport+/Duna World) adja – nyilvánvalóan ehhez igazítják az ajánlatot is. Most itt kerülhetett porszem a gépezetbe, másként hiba a számításba.

Ez sokba fog kerülni: heteken belül eldől, melyik csatorna közvetíti a Bajnokok Ligáját Magyarországon A legzsírosabb falatot árulja az UEFA a 2024–2027-es időszakra: az európai klubfoci magyarországi közvetítési jogaiért sorban állnak a tévécsatornák.

A közmédia mindenesetre emlékeztet: a Bajnokok Ligája közvetítési jogainak elvesztésével nem marad labdarúgás nélkül a csatorna, ugyanis a magyar labdarúgó-válogatott összes mérkőzése és az NB I. küzdelmei is az M4 Sporton lesznek láthatók.

Az eset kapcsán a Világgazdaság is megkereste az MTVA sajtóosztályát, de egyelőre nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Értesüléseink szerint ugyanakkor a pályázati vereséget elismerő belső kör-e-mail az állománynak már kiment, az RTL pedig leghamarabb holnap nyilatkozhat a témában.