Az orosz–ukrán háború 842. napja – Oroszország végre bíróság elé állítja a több mint egy éve raboskodó amerikai újságírót

Kémkedés vádjával áll bíróság elé Jekatyerinburgban Evan Gershkovich amerikai állampolgár, a The Wall Street Journal (WSJ) riportere, akit több mint egy éve börtönöztek be Oroszországban – jelentette be az orosz főügyészség. Az amerikai újságírót Jekatyerinburgban tartóztatták le 2023 márciusában, amikor a Wagner csoport toborzási módszereiről, valamint az orosz állampolgárok ukrajnai háborúról alkotott véleményéről írt.

Oroszország végre bíróság elé állítja a több mint egy éve raboskodó amerikai újságírót / Fotó: X / @jaketapper

A férfi több mint 14 hónapig ült hivatalos vádemelés nélkül börtönben, ugyanis a hatóságok mindig meghosszabbították a letartóztatását – írja a The Kyiv Independent.

Oroszország hivatalosan azzal vádolta Gershkovichot, hogy a CIA javára kémkedett.

Ha elítélik a riportert, akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat. A WSJ kiadója, Almar Latour és Emma Tucker főszerkesztő nyilatkozatot adott ki válaszul, amelyben elutasították, és hamisnak és alaptalannak nevezték a vádakat, valamint Gershkovich azonnali szabadon bocsátását követelték.

Vlagyimir Putyin már decemberben kijelentette, hogy nyitott lesz a tárgyalásokra a bebörtönzött amerikai állampolgárok ügyében, köztük Evan Gershkovich esetében is, természetesen csak „kölcsönösen elfogadható” feltételek mellett.

Az amerikai kormány továbbra is azon dolgozik, hogy hazajuttassák a riportert,

valamint Paul Whelant, egy másik bebörtönzött amerikai állampolgárt – mondta Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Szeptemberben még Moszkva egy Németországban bebörtönzött kémet akart Gershkovichért cserébe, sőt, akkor még arról is szó volt, hogy az azóta elhunyt Alekszej Navalnij is része lesz az alkunak.