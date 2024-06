Veszélyes járvány ütötte fel a fejét Magyarországon – az idősekre különösen vigyázni kell

Járványszerű terjedést és felfutást produkál Magyarországon is a szamárköhögés – számolt be róla a Portfolio, ami azért furcsa, mert a bakteriális fertőzés ellen létezik idehaza védőoltás, amely a gyerekkori kötelező védőoltások körébe tartozik. DiPerTe néven ismert oltással (a betűszóból a középső tag utal a szamárköhögés orvosi nevére: pertussis) a védelmet csecsemőkorban szerezzük meg, és 6–11 éves kor között kapjuk az emlékeztető oltást, további emlékeztető pedig felnőttkorban is kérhető.

A szamárköhögés főleg csecsemőkre veszélyes, de egyes felnőtteknek sem árt az újabb emlékeztető vakcina, mert veszélyeztetettek /Fotó: Shutterstock

A vakcinával kiszorítottuk a betegséget, a kanyaróhoz hasonlóan kiemelkedően magas, 98 százalékos idehaza az átoltottság. Emlékeztetőül: a szamárköhögés tünetei kezdetben megegyeznek az orrfolyással, lázzal és enyhe köhögéssel járó megfázáséval. Ezt később hetekig tartó súlyos köhögési rohamok követik, a betegség köznapi neve is innen ered, utalva a rohamok jellegzetes hangjára.

Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos a Portfoliónak azt mondta, a fertőzés esetén is

az idősek és a krónikus betegségben szenvedők a veszélyeztetettek.

Rósa Ágnes házi gyerekorvos szintén azt tanácsolta, hogy

aki a megelőzésben gondolkodik, annak ajánlott a védőoltás megismétlése.

Tizennyolc év felett egyébként is érdemes megismételni a torokgyík, a szamárköhögés és a tetanusz elleni védőoltás beadását tízévente.

A vakcina receptre felírva kapható, ám a lap úgy tudja, országos hiánycikké vált, és ezt a piaci szereplők is megerősítették. Ez azért is lehetséges, mert az elenyésző kereslet miatt a gyógyszertárak sem tartottak-tartanak készleten ilyen vakcinákat. A járványügyi hatóság a lapnak küldött tájékoztatásában kiemelte, hogy

nincs országos járvány,

egyúttal megkeresték a vakcinagyártókat, akiktől az a visszajelzés érkezett, hogy napokon belül nagyobb mennyiségben lesz elérhető a gyógyszertárakban a szamárköhögés elleni oltóanyag.

A fertőzések száma a megelőző két évben előfordult esetek tízszeresére, közel 60 ezerre ugrott , és tizenegy gyerek, valamint nyolc felnőtt is belehalt a betegségbe az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint

három-öt évente még azokban az országokban is kitörhet nagyobb járvány, ahol magas a betegséggel szemben beoltottak aránya.

A szervezet szerint azonban a koronavírus-járvány idején elmaradt oltások, illetve a betegség terjedését akadályozó lezárások miatti alacsony bázis miatt is.