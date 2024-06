Megismételt főpolgármester-választás: hivatalos bejelentést tett a bíróság – ez a végső döntés Karácsony Gergelyről és Vitézy Dávidról

Hosszú bejegyzését azzal zárta, hogy köszöntet mondott mindenkinek, aki rá szavazott, de azoknak is, akik nem rám szavaztak, mert ezzel arra biztatják, hogy dolgozzon még jobban.

Budapest következő főpolgármestere: maradt még kérdés?

Az tehát eldőlt, hogy Budapesten nem tartanak új főpolgármester-választást. Ugyanakkor – bár erre külön nem tért ki Karácsony – miután a két főpolgármester-jelölt ügyét egybevonták, valószínűnek tűnik, hogy Vitézy Dávid fellebbezését is elutasították, Karácsony Gergely pedig ennek tudatában jelentette be, hogy jogerősen is ő győzött.

Mint írtuk, Vitézy Dávid kérelme csak arra vonatkozik, hogy Budapest IV. és VII. kerületében írjanak ki megismételt szavazást, miután itt kifogásolható módon jelenítették meg a szavazólapot. Ha ezt is valóban elutasítja a Kúria, akkor a végére értünk a folyamatnak.

Amint kikerül a Kúria honlapjára a hivatalos dokumentum, ez a kérdés tisztázódni fog.

FRISSÍTÉS – 13:34

Karácsony Gergely bejelentését követően nagyjából egy órával a Kúria honlapján is megjelent a hivatalos határozat. Ebből már pontosan látszik, hogy valóban egyesítették a két fellebbezést és a Kúria mindkettő esetében arra jutott, hogy nem ad helyt a jogorvoslatnak. „A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 391/2024. számú határozatát helybenhagyja” – szól az állásfoglalás.