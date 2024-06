Választások 2024: legfeljebb még három napig biztosan Karácsony Gergely a következő főpolgármester – utána nem tudjuk, mi lesz

Fotó: VG

És ugyanezt, hogyan abszolválták a IV. kerületben, Újpesten:

A különbséget talán nagyon hosszan nem kell magyarázni. A 16. kerületben (egyébként a II. kerületben és Csepelen is így jártak el) lehetetlen volt Szentkirályi Alexandrára szavazni, gyakorlatilag eltüntették a nevét a szavazólapról. Ezzel szemben Újpesten és Erzsébetvárosban egy vékony, alig látható tollvonással „húzták le” a kormánypárti aspiránst. Ezzel pedig előidézték azt a helyzetet, hogy a visszalépés ellenére is be lehetett x-elni a Szentkirályi Alexandra neve mellett szereplő rubrikát.

Ez vezetett a problémához, amely miatt tízezerszám jött össze érvénytelen szavazat. Ugyanis 202 szavazókörben dokumentálhatóan érvénytelenítették azokat a voksokat, amelyek Szentkirályi Alexandrát is bejelölték, meg egy másik, valóban versenyben lévő főpolgármester-jelöltet. Csakhogy ezek a szavazatok a vonatkozó jogszabályok szerint nem érvénytelenek, hanem érvényesek.

Ugyanis Szentkirályi Alexandra sora vasárnap már nem volt része a szavazólapnak, így aztán ami odakerül, olyan, mintha meg se történt volna. Ennek ellenére a szavazóbiztosok úgy vették, ha két x szerepel egy szavazólapon, és ebből az egyik Szentkirályi Alexandrára érkezett, akkor érvénytelen a voksolás.

Vitézy Dávid éppen ezért azt akarja elérni, hogy a lezárt szavazóurnákat nyissák ki, és az érvénytelen szavazatokat vizsgálják felül.

Ha ezt az NVI elutasítja, akkor a Kúriához fordul. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a jogerős döntést el fogja fogadni, ha Karácsony Gergely csak egy szavazattal nyer, gratulálni fog neki, és bárkivel szemben azt fogja képviselni, hogy ő Budapest legitim vezetője. „De itt még nem tartunk. Senkinek nem érdeke, hogy ezt a bizonytalanságot ne tisztázzuk, és csorbítsuk a legitimációját a főpolgármesteri mandátumnak. Ezt szerettem volna elmondani Karácsony Gergelynek is még vasárnap akkor, amikor 90 százalékos feldolgozottságánál én vezettem. Nem értem el telefonon, és azóta se hívott vissza” – jegyezte meg.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nincs tudomása arról, hogy ha újraszámolják az érvénytelen szavazatokat, az megfordítaná az állást a főpolgármesteri versenyben. De az eredmény szorossága miatt elkerülhetetlennek tartja az újraszámolást.

Választások 2024: ez történt Budapesten

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, hétfőn, valamivel hajnali 4 óra után megszületett a főpolgármester-választás végeredménye. A leadott szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett megállapítható, hogy

Karácsony Gergely a voksok 47,53 százalékát szerezte meg,

Vitézy Dávid 47,49 százalékot,

a Mi Hazánk jelöltje, Grundtner András pedig 4,98 százalékot.

Ezek alapján a jelenlegi főpolgármester kezdheti meg újabb ötéves mandátumát. Csakhogy a helyzet nem ilyen egyszerű. Mint látható, Karácsony Gergely mindössze 0,04 százalékkal, egészen pontosan 324 szavazattal kerekedett felül. Miután csaknem 25 ezer szavazatot érvénytelennek találtak a szavazóbiztosok, Vitézy Dávid előre jelezte, hogy újraszámlálást kér.

Mindenesetre hétfőn, késő este az FVB azt közölte, hogy megállapította a főpolgármester-választás eredményét: Karácsony Gergelyt a választók 371 466 szavazattal választották főpolgármesterré, Vitézy Dávid (Vitézy Dáviddal Budapestért–LMP-Zöldek) 371 142 szavazatot kapott.

Az is kiderült viszont, hogy az FVB döntése nem volt egyhangú, hiszen az négy igen szavazattal született meg kettő nem szavazat ellenében.