Elárulta Biden, hogy mikor lépne vissza

Átgondolná, hogy versenyben maradjon-e az elnöki címért Joe Biden, ha súlyos egészségügyi problémával szembesülne – mondta az amerikai elnök egy szerdán megjelenő interjúban.

Egészségügyi okok miatt mégius hajlandó lenne visszalépni Biden (Fotó: AFP)

Ugyanakkor Biden azt is többször megismételte, hogy egyik orvosa sem jelezte, hogy súlyos egészségügyi gondokkal nézne szembe. Ugyanakkor a Donald Trumppal vívott múlt havi vitája óta egyre erősödik a nyomás Bidenen, hogy lépjen vissza az elnökjelölti pozíciótól, az ugyanis nem elhallgattatta, hanem felerősítette az életkorával és mentális képességeivel kapcsolatos aggodalmakat.

Egyre többen léptetnék vissza Bident

Az AP hírügynökség legfrissebb közvéleménykutatása szerint már saját pártjának, a demokratáknak a kétharmada is azt szeretné, hogy visszalépjen, akikhez kedden a képviselőház egyik prominens demokrata tagja, Adam Schiff is csatlakozott. A BET Newson adott interjúban – melyet teljes egészében csak magyar idő szerint csütörtök hajnalban vetítenek – már Biden is azt mondta, hogy egészségügyi problémák esetén elgondolkozna a visszalépésen – írja a The New York Times.

Tekintve, hogy a vita feledtetését célzó interjúban Biden még nagyon eltökélt volt és arról beszélt, hogy

csak a Mindenható Úr tántoríthatja el az indulástól,

az orvosi javallat már enyhébb pozíciót jelent az elnök részéről, aki tavaly szeptember óta gyengébben áll Trumpnál a Real Clear Politics több közvéleménykutatást összesítő számításai szerint.

Az interjúból egyelőre csak részletek jelentek meg, ám azok szerint Biden azt is felidézte, hogy emlékszik, hogy eredetileg átmeneti jelölt volt, aki egy ciklus után félrelép, ám úgy érezte, hogy bölcsessége és tapasztalata miatt segíthet orvosolni az ország megosztottságát.

Mindeközben a Demokraták Országos Bizottsága (DNC) szerdán levélben jelezte, hogy egy virtuális szavazáson még a párt augusztus 19-22 közötti jelölőgyűlése előtt elnökjelöltté választanák hivatalosan is a Bident. Minderre a következő hónap elején kerülhet sor.