Hatalmasat égett Biden a vitán – már arról suttognak, hogy ne ő legyen a jelölt

Joe Biden amerikai elnök újraválasztási esélyeit nagyban csökkentik a politikus korával kapcsolatos kérdések, ezért az elnök támogatói bíztak benne, hogy a helyi idő szerint csütörtök esti elnökjelölti vitán sikerül eloszlatni az ezzel kapcsolatos kételyeket.

Joe Biden katasztrofális teljesítményt nyújtott a Donald Trump elleni vitán / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Biden még a vártnál is gyengébben szerepelt

A 81 éves Biden azonban nem volt képes rácáfolni a kora miatt aggódókra, sőt teljesítménye kifejezetten gyengére sikeredet, olyannyira, hogy csapata a vita közepén reppentette fel a hírt, miszerint az elnök meg van fázva, ez magyarázza az egyébként sem túlzott várakozásoknál is gyengébb teljesítményét. A Reuters beszámolója szerint egy demokrata párti stratéga, aki Biden 2020-as kampányán is dolgozott,

a vita felénél katasztrófának írta le a politikus teljesítményét.

Ellenfele, a republikánus elnökjelölt Donald Trump kritikák sorát zúdította Bidenre, melyek egy része ugyan nem felelt meg a tényeknek – például az országot elárasztó migránshordák okozta bűnözési hullámról –, ám az elnök nem volt képes koherens választ adni a támadásokra.

Leváltanák Bident, de ehhez az elnök beleegyezése is kell

A Politico több demokrata párti forrása szerint is nő a párton belül a nyomás, hogy az elnökjelölt mégse Biden legyen a novemberi elnökválasztáson, noha a lap megjegyzi, hogy két, a 2028-as választáson várhatóan induló prominens politikus, az illinoisi kormányzó J. B. Pritzker és kaliforniai kollégája, Gavin Newsom is támogatásáról biztosította Bident a vita után is.

Noha a vita meglehetősen szokatlan módon a két vezető amerikai párt elnökjelölő gyűlése előtt történt,

az elnökjelölt lecserélésére az előválasztások lezajlása után csak akkor lehetséges, ha Biden maga dönt arról, hogy lemond az indulás jogáról.

Ebben az esetben azonban kérdéses, hogy ki lehet a párt elnökjelöltje, hiszen a Biden által elnyert delegáltak bárkire leadhatják voksukat az augusztus 19 és 22 között rendezett elnökjelölő gyűlésen. Vitán addig Biden már biztos nem tud javítani helyzetén, ugyanis a következő elnökjelölti vita csak szeptember 10-re van kiírva.