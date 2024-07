Fico beolvasott: Szlovákia nem kíván túszszerepet játszani az ukrán-orosz kapcsolatokban

A szlovák kormányfő szerint az, hogy a Lukoil orosz olajcég is felkerült az Oroszország elleni ukrán szankciós listára, nem csak barátságtalan, de értelmetlen lépés is egyben. Robert Fico elmondta, a döntés az oroszoknak nem fáj, ellenben egyes EU-s tagoknak nagyon is.