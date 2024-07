Kórházba került Dézsi Csaba, Győr polgármestere

„Na, erre mondják, hogy amikor a hóhért akasztják (…)” – írta Facebook-oldalára Dézsi Csaba, Győr polgármestere. A politikus péntek délután egy képet is megosztott magáról, amint fekszik a kórházi ágyában.

A polgármester szubintenzívre került péntek reggel, vagyis minden bizonnyal meg kellett műteni, és emiatt fokozott megfigyelés alatt tartják majd.

„Egy kis átmeneti üzemzavar miatt a szubintenzíven kötöttem ki ma reggel. No, de most már helyre állt minden! Hála a kollégák gyors és lelkiismeretes munkájának, amit ez úton is hálásan köszönök mindenkinek!” – fogalmazott Dézsi Csaba.