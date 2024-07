Magyarország EU-tagsága: a finn külügyminiszter fenyegető jövőt vázolt fel – „Érdemes feltenni a kérdést”

Miután ez az újságíróknak is megütötte a fülét, visszakérdeztek rá, ekkor pedig már finomabban fogalmazott. „Nem fogom azt az üzenetet küldeni Magyarországnak, hogy gondolja át újra az uniós tagságát. Azonban az uniós szerződések nagyon erősen meghatározták az unió értékrendjét. Egy bizonyos ponton, ha a tettek és az értékek között ilyen erős konfliktus van, akkor én személy szerint úgy látom, hogy az értékek győznek”.

A nyilatkozatról beszámoló finn újságok ismertették az unió értékrendjét is az EU-szerződésekben meghatározottak szerint. Ilyen

az emberi méltóság,

a szabadság,

a demokrácia,

az egyenlőség,

a jogállamiság,

az emberi jogok

és a kisebbségek jogainak

tiszteletben tartása. A társadalmak közös értékei pedig a pluralizmus, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a nemek közötti egyenlőség. Hogy ezek közül melyeket sértette meg Orbán Viktor békemissziója, arra nem tértek ki.

Mindenesetre a finn külügyminiszter akárhogy is tompított a szavain, ezeket továbbra is nehéz nem úgy értelmezni, hogy a megítélése szerint Magyarország és az EU között nincs értékazonosság és emiatt előbb-utóbb választási helyzet áll elő. Ez a nézet egyébként azért is meglepő, mert a magyar EU-tagság szempontjából lényegtelen a finn külügyminiszter véleménye. Magyarország EU-tagságáról a magyarok döntöttek még 2003-ban. Az érvényesen szavazó választópolgárok 83,76 százaléka támogatta a belépést.

Elina Valtonen valamiért mégis úgy gondolta, hogy a nyilvánosság előtt értékeli Magyarország uniós tagságát, ami finoman szólva sem előremutató lépés, miután sem az EU, sem a finn–magyar kapcsolat erősítését nem szolgálja.