Néhány perccel ezelőtt megjelent az első hivatalos fénykép a keddi Zelenszkij–Orbán Viktor csúcstalálkozóról.

Orbán–Zelenszkij csúcstalálkozó: ezért ment Kijevbe a magyar miniszterelnök – kiadták az első hivatalos fotót / Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Ezt a magyar miniszterelnök a közösségi médiában is publikálta, amelyhez magyarázatot is fűzött. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, a mai esemény azért is nagy horderejű, mert Orbán Viktor az orosz–ukrán háború kezdete óta először utazik Ukrajnába.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke arról adott ki tájékoztatást kedden reggel, hogy a magyar kormányfő az ukrán fővárosba érkezett. Az Európai Tanács soros elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnöke Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével folytat tárgyalásokat.

Az is kiderült, hogy a megbeszélés legfontosabb témája

a béke megteremtésének lehetősége,

de Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij megtárgyalja a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseit is.

Most a miniszterelnök arról írt a fénykép leírásában, hogy a magyar elnökség célja, hogy hozzájáruljon az Európai Unió előtt álló kihívások megoldásához.

Első utam ezért Kijevbe vezetett

– szögezte le. Erről beszélt az utazás előtti este, még hétfőn az M1-nek. A közmédiairiporterének kérdésére, hogy Magyarország mit tehet az EU-elnöksége alatt az ukrajnai háború lezárása érdekében, Orbán Viktor úgy felelt, hogy július 2-án megteszik az első lépéseket a béke előmozdítása érdekében. „Ha megnézi a holnapi sajtót, már látni fogja az első lépéseket” – fogalmazott. Ezzel egyértelműen a keddi, de akkor még nem megerősített látogatásra célzott.

Orbán Viktor több Facebook-sztorit is megosztott arról, hogyan érkezett meg az ukrán elnökhöz, és Zelenszkij hogyan fogadta őt. Ezek itt és itt tekinthetők meg a következő 24 órában.

Érdekes egyébként, hogy az elmúlt időszak inkább feszültnek mondható ukrán–magyar viszonyában egyértelműen pozitív elmozdulás látszik. A két ország vezetője többször is négyszemközti párbeszédet folytatott a kamerák előtt, ezek hangulata pedig kompromisszumkészséget mutatott. A hétvégén pedig az Olga Stefanisja, Ukrajna európai és euro-atlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese nyilatkozott arról, hogy Ukrajna sikeresen ápolta kapcsolatait Magyarországgal.