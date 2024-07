Újabb részleteket közölt az FBI Trump merénylőjéről: zseniális elme volt, de sokan bántalmazták

Donald Trump merénylője egyedül cselekedett, és legálisan vásárolt puskával támadta meg a volt amerikai elnököt – közölték tegnap az FBI-tisztviselők, hozzátéve, hogy semmi sem utal arra, hogy a gyanúsítottnak mentális problémái lennének. Az FBI tisztviselői azt mondták újságíróknak, hogy a nyomozás a korai szakaszában jár, és még nem azonosították a gyanúsítotthoz kapcsolódó ideológiát, ezért most a támadás indítékait próbálják feltárni.

Thomas Matthew Crooks, a Donald Trump elleni merénylet elkövetője / Fotó: AFP

Kevin Rojek FBI különleges ügynök azt közölte, hogy a család együttműködik a hatóságokkal. A puskát egy virginiai FBI-laborba küldték feldolgozásra, Crooks telefonjával és a járművében talált gyanús eszközzel együtt. Az FBI egy másik tisztviselője szerint az esetet hazai terrorcselekményként is vizsgálják.

Az ügynök szerint egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy Crooks lelki problémákkal küzdött volna. Az FBI jelenleg Crooks indítékaira összpontosít, különös tekintettel az online jelenlétére.

A Wall Street Journal tegnap arról számolt be, hogy a hatóságok robbanószerkezetet találtak abban az autóban, amellyel a bérgyilkos a felvonulásra vezetett. Az Associated Press és a CNN szerint az otthonában is találtak robbanóanyagot, amelyet a nyomozók átkutattak. A nyomozók szerint bombakészítő anyagokat találtak Thomas Crooks autójában és otthonában is.

A demokratáknak adományozott, de republikánusként regisztrálták

A 20 éves fiatalemberről egyelőre annyit lehet tudni, hogy a pennsylvaniai Bethel Parkban élt szüleivel, Pittsburgh egy túlnyomórészt fehérek lakta, jómódú külvárosában.

A politikai hovatartozása meglehetősen bizonytalan. Crooks 15 dollárt adományozott a Progressive Turnout Projectnek, egy politikai akcióbizottságnak, amely Joe Biden elnök Demokrata Pártjához kapcsolódik, a nyilvántartások szerint apja bejegyzett republikánus, anyja pedig bejegyzett demokrata. Nyolc hónappal az adományozás után Crooks a Republikánus Párt tagjaként regisztrált.

A BBC arról számolt be, hogy Crooks egy Bethel Park-i idősek otthonában dolgozott, ahol a konyhán segített.