Alain Delon vagyonát 200 millió euróra becsülik – mit kezdenek vele az örökösök?

Alain Delon kedvence a lánya, Anouchka volt / Fotó: AFP

Szenvedélyes gyűjtő volt

Alain Delon rajongott az órákért, ahogy az óragyártók is rajongtak azért, hogy viselje a csuklóján az újdonságaikat mind a filmekben vagy a nagy filmfesztiválokon. A Le Figaro külön cikket szentelt Delon órák iránti szenvedélyének, a cikkben azt írták, az óragyártás krémjét viselte aktív évtizedei alatt, ugyan eklektikus ízléssel válogatott, de mindig a legjobbak közül. Volt a gyűjteményében Rolex, IWC, Breitling, Cartier, Vacheron Constantin és persze Audemars Piguet. A stílusteremtő olasz iparmágnás, Gianni Agnelli mellett Alain Delon az elsők között volt Franciaországban, aki átvette a rögtön kultikussá váló órát: az Audemars Piguet Royal Oak darabját. Sokszor viselt Cartier órákat is, például a Pacha, Panthere, Santos és Tank típusokat. Az órák mellett érdekelték befektetési céllal a műtárgyak és a borok is, szívesen járt aukciókra.

2012-ben elárvereztette a gyűjteményét, mert – ahogy ő fogalmazott – gyűlölte a posztumusz értékesítést. Így került kalapács alá 2012 áprilisában többek között egy IWC Portofino, egy Zénith Chronographe El Primero, egy fehérarany Blanpain Day & Night, egy acél Rolex Daytona, valamint a Royal Oak Jumbo is. Az utóbbinak a becsült értéke 2500 euró volt, de végül 68 750 euróért adták el egy kínai gyűjtőnek. Ahogy a szakértők mondták, ezek a darabok egyesítették mindazt, amire egy igazi gyűjtő vágyik: a ritka modellt, kiváló állapotban, és az exkluzív származást. A gyűjtemény másik kiemelkedő darabja a monogramjával gravírozott arany a Cartier Lapis Lazuli, ami 2000 euróról 55 ezer euróra ment fel, majd egy évvel később monacói Artcurialban már 80-120 ezer euróra becsülték. A gyűjtemény végül félmillió eurót hozott Delon konyhájára. A gyűjtők pedig, akik megvásárolták ezeket a darabokat, pontosan tudják, minden egyes, Alain Delonhoz kötődő órának vagy műtárgynak az ára jelentősen megemelkedik azzal, hogy eltávozott a művész.