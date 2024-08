Egyre több nőre van szüksége az ukrán seregnek

Már minden ötödik magyar katona nő

A nők egyébként világszerte a fegyveres erők egyre nagyobb hányadát teszik ki. Ugyancsak jellemző, hogy mind nagyobb részük közvetlen harctéri szolgálatba is beoszthatóvá válik. Általában a pilótákkal kezdik. Nagy-Britanniában például a második világháború kezdetén pilótanők vezették át a repülőgépgyárakból a légitámaszpontokra a frissen elkészült vadászgépeket és a nagy méretű nehézbombázókat. Később a harcokból is részt vállaltak.

Manapság már Magyarországon is is egyre több a nő az aktív katonai szolgálatot teljesítők körében. Arányuk már ezelőtt hat esztendővel elérte a húsz százalékot. Ezzel Magyarország a NATO-tagállamok körében az átlagnál valamivel jobb helyezést ér el, talán ebben az egri nők 1552-es példája is szerepet játszik. Összehasonlításképpen: az USA fegyveres erőiben a nők aránya 17,5 százalékos volt 2022-ben. Az amerikai alkotmány 1948 óta teszi lehetővé a nők aktív szolgálatát a fegyvereserőkben.