Fontos csomópontnál változik a Volánbusz menetrendje

Szombattól új, a vasúti közlekedéssel összehangolt menetrendet vezet be a Volánbusz Hatvan térségében, valamint Budapest és Hatvan között. A változások értelmében a legtöbb vonalon egyenletesebb eloszlásban, könnyebben megjegyezhető, ütemes menetrend szerint indulnak a járatok, melyek számos településre kínálnak több utazási lehetőséget – derül ki a Volánbusz pénteki közleményéből.

A hatvani buszpályaudvar madártávlatból / Fotó: Komka Péter / MTI

Budapestre gyorsjárat visz ezentúl Hatvanból

A naponta mintegy 100 érkező és induló buszjárat jelentős részének átkerül a végállomása is, közvetlenül a hatvani vasútállomás bejáratához.

A főváros és Hatvan között napközben kétóránként gyorsjárat is közlekedik, mely a reggeli csúcsidőben 20, 30, 60 percenként indul.

A délutáni csúcsidőben pedig Budapestről indulnak a buszok 30 percenként Hatvanba, melyek közül több Hortra és Gyöngyösre is továbbmegy. A Gyöngyösről induló és eddig Hatvanba betérő 1040-es jelzésű járatok helyett holnaptól Hatvanból új, 414-es és 415-ös vonalszámú gyorsjáratok közlekednek, amelyek továbbra is mennek a Szerencs utca felé, így Észak-Pest továbbra is elérhető marad.

A tájékoztatás szerint a Budapest–Hatvan közötti járatokra helyjegy nem váltható, valamint azok Hatvan és Kerekharaszt között Újhatvan érintésével napközben jellemzően kétóránként, csúcsidőben óránként biztosítanak utazási lehetőséget, és a hatvani vasútállomást is érintik.

A buszok a hatvani vasútállomásig is elmennek

Hosszabb útvonalon, a hatvani vasútállomásig közlekednek a Hatvanból Apc, Ecséd, Csány és Boldog felé induló járatok, és egyes Kerekharaszt és Nagykökényes felé induló járatok, kedvező átszállási lehetőséget biztosítva ezzel a Budapest felől érkező vagy oda induló vonatokhoz. Ennek eredményeként

a hatvani vasútállomásról iskolai napokon közel száz helyközi autóbuszjárat indul, és ugyanennyi érkezik oda.

Munkanapokon óránként járnak Hatvanból Petőfibányán át Apcra, illetve Ecséden át Rózsaszentmártonba a buszok, de a csúcsidőben a járatok sűrűbbek. A Volánbusz azt is közölte, hogy jelentősen bővül a Hatvan, Rózsaszentmárton, Szűcsi és Gyöngyöspata közötti utazási lehetőségek száma, Gyöngyöspatáról és Gyöngyöstarjánból pedig a gyöngyösi vasútállomáson legalább kétóránként áll rendelkezésre kedvező vasúti csatlakozás a főváros irányába.