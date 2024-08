Összejön a béke Ukrajnában? Van néhány erre utaló jel

Odessza felett egyébként megjelent az első F–16-os többcélú amerikai gyártmányú harci gép – jelentették szemtanúk. Szerintük a gép a közeli Moldova irányába repült, azt a feltételezést sugallva, hogy a régió valamelyik közeli repülőterén landolhatott. A Kisinyov (Chisinau) és Odessza közti távolság kevesebb mint kétszáz kilométer, 5-6 perces repülőút.

Oroszország ukrán forrásokat idéz, amelyek szerint az F–16-osok az odesszai terület (megye) északnyugati részén, a pridnyesztrovjei, magát „népköztársaságnak” tartó és Dnyeszter Menti Köztársaságnak (PMR) nevező, nemzetközileg el nem ismert képződmény határa melletti ukrán Limanszkoje repülőtéren fognak állomásozni, hatvan kilométerre Odesszától. A PMR-ben, amelyet az ott jártak szovjet skanzennek írnak le politikai berendezkedése miatt, mintegy ezrednyi – magukat „békefenntartóknak – nevező orosz katona tartózkodik.

Ha a hírek igazak, Oroszországnak közvetlen rálátása lesz a limanszkojei légi bázisra, és akár tüzérségi eszközökkel is támadhatja majd, hiszen az a PMR határától mindössze négy kilométerre van. A katonainak épült, majd később polgári célra is használt repülőtér 2500 méteres kifutópályája alkalmas a legnagyobb nyugati szállítógépek fogadására-indítására is.