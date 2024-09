Árvíz érkezhet a Dunán

A szerdától érkező sarkvidéki levegő heves esőzéseket hozhat, és akár árhullámokkal is járhat. Ezért a Duna ausztriai vízgyűjtő területein várható esőzés miatt az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint a következő hat napban a Dunán Nagybajcsnál a III. fokot megközelítő, lejjebb az I. fokot meghaladó vízállásokra van kilátás.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az előrejelzés szerint a Rábán és a Lajtán a III. fokot meghaladó, illetve a Murán a III. fokú, a Dráván Drávaszabolcsnál az I. fokú árvédelmi készültségi szintet megközelítő vízállások várhatók. A Duna Komáromig még alacsony, alatta igen alacsony vízállású – írja a Kisalföld.

Nagy a bizonytalanság, mivel még nem esett le az eső, ami árvizet is okozhat

Bár mint arra az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) is felhívta a figyelmet, egyelőre nagy a bizonytalanság, a sarki levegő betörésére akkor kerül sor, amikor a rekordmeleg Földközi-tenger nagy mennyiségű nedvességet is biztosít, így

a lehulló csapadék jóval több lehet, mint ami tavasszal vagy kora nyáron hasonló esetekben előfordul.

Az OVF mindenkit megnyugtat, hogy a vízügyes szakemberek is figyelemmel kísérik az eseményeket, de az eső és az ahhoz kapcsolódó esetleges áradások térbeli és időbeli eloszlásával kapcsolatos bizonytalanságot is hangsúlyozzák. A leginkább veszélyeztetett folyóknak szerda reggel az Elba és az Odera tűntek, de a Dunán is levonulhat egy árhullám.