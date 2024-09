Árvíz: az egyik legfontosabb feladat az ivóvíz védelme

Elöntött házak: itt is kell a fertőtlenítés

Tájékoztatása szerint azok a homokzsákok, amelyek csak a Duna vizével érintkeztek, kiszáradás után újra felhasználhatók.

Azok viszont, amelyek szennyvízzel érintkeztek, veszélyes hulladéknak számítanak.

Arra is figyelmeztetett, hogy az elöntött házakat a visszaköltözés előtt az ottlakók szellőztetéssel, páramentesítők használatával szárítsák ki és a fertőzések elkerülése érdekében fontos a mésszel, hypoval való fertőtlenítés is. Ez annál is inkább fontos, mert a párás levegőben elszaporodó gombák allergiát okozhatnak – mondta Müller Cecília.

Budapesten már bontják a védműveket, Mohácson csak most jön a neheze

Mohácson kedden éjjel várható a dunai árhullám tetőzése – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője. Láng István jelezte: Nagybajcs és Tass között a Duna áradása már a készültségi szintek alatt van, Baján péntektől, Mohácson pedig szombattól várható, hogy már nem kell védekezni.

Láng István arról is beszélt, hogy hétfőn a Duna Budapest feletti szakaszán megkezdődött az ideiglenes védművek bontása, ezeket a munkákat már az önkormányzatok végzik, a műszaki irányítókat itt visszavonták. Kérdésekre válaszolva az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: folyamatosan vizsgálják a Duna-menti ivóvízvételi helyeket, nem kizárható, hogy az említetteken kívül máshol is lesz korlátozás, ha a mérési eredmények ezt indokolják. Az a fontos, hogy időben észleljék, ha szennyeződne a víz – tette hozzá.