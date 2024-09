Orbán Viktor: még két nap, és az ország fellélegezhet az árvíz után

A múlt héten régen nem látott nagyságú árhullám érkezett Magyarországra. Ahogy azt az árvíz kezdete óta megszokhattuk, az árvízvédelmi operatív törzs sajtótájékoztatóval indította a reggelt, melynek Orbán Viktor hétfőn is a főszereplője volt.

Orbán Viktor az árvízvédelmi operatív törzs ülése után állt a sajtó elé / Fotó: Fischer Zoltán

A miniszterelnök elmondta, hogy túlvagyunk a nehezén, az a tetőzés szinte mindenhol lezajlott, Bajánál várhatóan hétfőn délben kerül erre sor. A vízszint a Lajta kivételével mindenhol elmaradt a 2013-as árvíz szintjeitől. Az apadás a legtöbb helyen megkezdődött, van, ahol a vártnál gyorsabb ütemben. A nyomás nem szűnt meg, csak enyhült.

Sikerül a vizet benntartani a mederben. Egy helyen nem volt csak lehetséges ez, de ott sem áttört a víz, hanem mi intézkedtünk

– utalt a Lajta melletti szükségtározó megnyitására Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette, hogy a védvonalak kitartanak. 1,5-2 nap, és az ország fellélegezhet. Elmondta azt is, hogy valamennyi szereplő munkájával elégedett, mindenkivel jól együtt tudtak dolgozni az árvízi védekezés során.

A kritikus területek rendben vannak, a Margit-szigetet is sikerült megvédeni, és hétfőn a Batthyány téri metrómegállót is vissza tudják adni a forgalomnak.

Kitért arra is, hogy lassan levonul az ár, a védekezés után a rendbetétel és a károk eltakarítása lesz a feladat. Ennek kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy keddtől már Müller Cecília is résztvevője lesz az árvízinfónak, és ezzel kapcsolatban ő ad majd tájékoztatást, mivel ezek közegészségügyi feladatok is.

Árvíz: szennyezett a Duna, figyelmeztették a dömösieket Dömösnél ugyan eltérést tapasztaltak a határértéktől a kutaknál, de a víz a forralást követően fogyasztható, csecsemőknek és kisgyerekeknek viszont palackozott víz fogyasztását ajánlják. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a Duna vize jelenleg nem tiszta, a vízzel történő érintkezés után a bőrfelületet fertőtleníteni kell.

A védekezés teljes költségéről Orbán Viktor elmondta, hogy a 2013-as dunai árvízi védekezés teljes költsége 19,6 milliárd forint volt. Ebből a vízügyre 9,8 milliárd forint esett. Ha ezt indexálnánk, akkor körül-belül 16 milliárd forintot mutatna. Idén nem a kormány nem szán rá 5 milliárd forintnál többet, ebből az összegből az idei védekezésnek meg kell állnia.