Az oroszok és a kínaiak ellen fog össze a CIA és a brit MI6

A hidegháború óta nem tapasztalt fenyegetések érik az eddigi kiegyensúlyozott nemzetközi világrendet, amely viszonylagos békét, stabilitást, növekvő életszínvonalat teremtett az elmúlt évtizedekben – írta a Financial Timesban szombaton megjelent – precedens nélküli – közös cikkében a brit és az amerikai hírszerzés vezetője.

Összeáll a CIA és a brit titkosszolgálat / Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz–ukrán konfliktus új fejezetet nyitott a hadviselés történetében

Sir Richard Moore, a brit hírszerzési titkosszolgálat – Secret Intelligence Service (SIS), közkeletű nevén az MI6 – főnöke és William Burns, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója a londoni üzleti napilap online kiadásában közölt írásában kiemeli:

az orosz–ukrán konfliktus megmutatta, hogy a technológia és a hagyományos fegyverzet kombinált használata módosítani tudja a háborúk menetét.

Az ukrajnai háború az első, amelyben együttesen és ilyen példátlan mértékben jutottak szerephez a nyílt forráskódú szoftverek és az élenjáró hadszíntéri technológiák, amelyek kereskedelmi és katonai műholdak fotóit, dróntechnológiai megoldásokat, magasan és kevésbé magasan fejlett kiberhadviselést, személyzet nélküli légi és tengeri járművek bevetését vegyítették a közösségi média felhasználásával – fogalmaznak a két hírszerző szolgálat vezetői.

Moore és Burns szerint az MI6 és a CIA közösen lép fel az orosz hírszerzés által Európában folytatott „felelőtlen szabotázshadjárattal” szemben is. Hozzáteszik: Oroszország „cinikus módon” használ technológiai eszközöket hazugságok és álinformációk terjesztésére, annak érdekében, hogy éket verjen a nyugati szövetséges országok közé.

Oroszország szemérmetlenül megsérti az ENSZ Alapokmányát és a globális normákat, Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban nem lesz képes felszámolni Ukrajna szuverenitását és függetlenségét – áll a cikkben.

Az igazi kihívást Kína jelenti

Az MI6 és a CIA számára azonban Kína felemelkedése jelenti a XXI. század elsődleges hírszerzési és geopolitikai kihívását, és a két szolgálatot ennek megfelelően át is kellett szervezni. Mindeközben a terrorellenes fellépés is a két szervezet partnerségének középpontjában áll, és szorosan együttműködnek másokkal is az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorcsoport fenyegetése ellen – írták.