Észak-Koreába ment újabb fegyverekért az oroszoknak Sojgu

Phenjanban tárgyalt Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára Kim Dzsong-un észak-koreai elnökkel pénteken. Az orosz politikus látogatása felerősíti az újabb észak-koreai fegyverszállításokkal kapcsolatos aggodalmakat is.

Szergej Sojgu nem először találkozott Kim Dzsong-unnal/Fotó: AFP

Az orosz biztonsági tanács közleménye szerin a találkozón szóba került számos kétoldalú és nemzetközi kérdés és a Kimés Vlagyimir Putyin által idén aláírt megállapodás végrehajtása is. Alig több mint egy év alatt ez már Sojgu második látogatása Észak-Koreában, hiszen az orosz politikus, még hadügyminiszterként tavaly júliusban járt az országban.

Sojgu tavalyi látogatása után megindultak a fegyverszállítmányok Oroszországba

A tavalyi látogatás során az észak-koreai vezető bemutatta hazája legújabb fegyvereit, köztük ballisztikus rakétákat is, melyek pár hónappal később az ukrajnai fronton is megjelentek. A Bloomberg szerint nem sokkal a tavalyi találkozó után a műholdfelvételek is a kereskedelem növekedését jelezték a két ország között, aminek az Egyesült Államok és partnerei szerint

része volt több millió tüzérségi lőszer is, akárcsak a már említett, rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták.

Sojgu tavaly szeptemberben is találkozott Kimmel, amikor az Oroszországba látogatott. A magas szintű orosz-észak-koreai találkozók sorozatában azonban megtaláljuk Putyin phenjani látogatását, ami több mint 20 éve az első hasonló eset, de júliusban egy magas rangú katonai delegáció is járt az észak-koreai fővárosban.

Kim és Putyin júniusban írt alá kölcsönös védelmi egyezményt Oroszország és Észak-Korea között, de

a két ország folyamatosan fűzi szorosabbra kapcsolatait az ukrajnai háború kitörése óta.

Észak-Korea támogatja Oroszország ukrajnai háborúját és jelentős, az orosz tüzérségi eszközökkel kompatibilis lőszerkészletet is felhalmozott az elmúlt évtizedekben, így több millió lövedéket is küldött az oroszoknak. Cserébe Moszkva technológiával és más termékekkel segítette az ország gazdaságát és fegyverfejlesztési programját.