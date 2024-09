Folytatódik a békemisszió: Orbán Viktor rendkívüli napok előtt áll – Meloni várja és Zelenszkij is érkezhet

Orbán Viktor rendkívüli napok előtt áll – Meloni várja és Zelenszkij is érkezhet

A magyar kormányfő szereplésének az időpontja is ismert. Ez szeptember 6-án, pénteken lesz, tervezetten 11.45-kor. A programpont ismertetésénél nem csak mint magyar miniszterelnököt mutatják be, hanem az Európai Unió Tanácsának soros elnökeként is, így az uniós irányelvek témájára nagy hangsúly jut. Tulajdonképpen egy moderált beszélgetésen fog részt venni, amely tehát azon ritka kivételek közé tartozik, amelyet közvetíteni is fognak. A moderátori feladatokra Monica Maggionit kérték fel, aki az olasz közszolgálati média, a RAI tájékoztatásért felelős szerkesztőségi igazgatója.

De nemcsak önmagában Orbán Viktor fellépése számít rendkívülinek, hanem az az eshetőség is, amelyről már az olasz lapok számoltak be. Az Ansa hírügynökség és más újságok ugyanis megszellőztették, hogy Cernobbióba érkezhet az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is. Ez egyelőre nem hivatalos. Tény, hogy az idei fórum egyik fókusza az orosz-ukrán háború és a béke lesz. Ahogy az is, hogy mind

Orbán Viktort, mind az ukrán elnököt szeptember 6-án, pénteken várják a szervezők.

Tehát az esély adott a csúcstalálkozóra. Zelenszkij egyébként 2022-ben videóüzenetben már „megjelent” a konferencián. Az Ansa előreszaladt és azt írta a feltételezett Orbán–Zelenszkij találkozóról, hogy a kettejük kézfogásáról készül fotók majd legalább olyan szimbolikusak lehetnek az 50. cernobbiói fórum szempontjából, mint amikor Simon Perez és Jasszer Arafat 1999-ben a 25. jubileumi eseményen rázott kezet egymással ugyanitt.

A TEHA vezérigazgatója, Valerio De Molli egyébként nem rejti véka alá, hogy békefórumként kívánnak szolgálni és az a vágyuk, hogy egy napon az ukrán és az orosz fél a Comói-tó partján állapodjon meg egymással. Szerinte az idei rendezvény be fog kerülni a történelemkönyvekbe.