Kiderült ki lesz a Hezbollah új vezére

Hashem Safieddine, a Hezbollah egyik magas rangú parancsnoka túlélte a bejrúti támadást. Várhatóan ő veszi át a terrorszervezet vezetését, Haszan Naszrallah halála után.

Hashem Safieddine Naszrallah unokaöccse, illetve iszlám pap. Ő vezette eddig a Hezbollah végrehajtó tanácsát, valamint tagja volt a Dzsihád Tanácsnak is. Több katonai műveletet is irányított már. Safieddinet az Egyesült Államok 2017-ben terroristának kiáltotta ki – számolt be róla a The Guardian.

Az iszlám világot összekovácsolja a Hezbollah-vezér halála

A török elnök, Recep Tayyip Erdogan szerint Izrael népírtást tart Gázában és már Libanonban is. Az államfő attól tart, hogy a zsidó állam hamarosan megszállja az országot.

A libanoni emberek az új célpontjai az izraeli népírtásnak. Hamarosan kezdődik az invázió

– írta Erdogan. Kiemelte, hogy Izrael civileket, gyerekeket gyilkol. Tel-Aviv egyelőre csak légicsapásokkal tartja rettegésben Libanont, péntek reggel pedig végeztek az országot irányító Hezbollah legfőbb vezetőjével. Haszan Naszrallah sejk Bejrút egyik külkerületében, egy föld alatti bunkerben tanácskozott a parancsnokaival, mikor az izraeli légierő felrobbantotta az egész főhadiszállást. Naszrallah halálát a Hezbollah is megerősítette.

Az izraeli kormány azt hiszi büntetlenül mészárolhat, mert egyes országok pénzzel és fegyverekkel támogatják. Izrael dacol minden emberiességgel, emberi értékkel és a nemzetközi joggal

– írta a török vezető.

Erdogan szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának minél előbb fel kell lépnie Izrael ellen, mielőtt megszállnak Libanont is. Azt mondta, hogy Izrael népírtást tart Gázában és ugyan ez a terve Libanonnal is. Az elnök elítélte a nyugati országokat, amiért asszisztálnak a palesztin emberek módszeres kiirtásához.

Az iráni külügyminisztérium is megszólalt Haszan Naszrallah halála miatt. A tárca szóvivője közölte, hogy Irán folytatni fogja a Hezbollah vezér munkáját és

szent célnak nevezte Jeruzsálem felszabadítását.

Az Iran Air légitársaság közölte, hogy törli minden bejrúti járatát.