A Moody's leminősítette Izraelt, túl sokba kerül a háború a zsidó államnak

A Moody’s Ratings idén másodszor is leminősítette Izraelt. A 12 hónapja tartó háború Gázában és a Hezbollah ellen túlságosan sok pénzbe kerül a zsidó államnak. A Moody’s két fokozattal, A2-ről Baa1-re csökkentette Izrael besorolását. Bár az ország még nem csúszott be a befektetésre nem ajánlott besorolásba, de a kilátásai így is negatívak.

A háború miatt ismét leminősítette Izraelt a Moody’s / Fotó: Kobi Wolf

A geopolitikai kockázat csak fokozódik és ez hosszabb távon negatív következményekkel jár Izrael hitelképességére nézve – olvasható a Moody’s közleményében. Hozzátették, hogy további aggodalomra ad okot, hogy Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus nagyon elmélyül.

Az izraeli hadsereg pénteken jelentette be, hogy megölte a libanoni terrorszervezet vezetőjét, Haszan Naszrallah sejket. Naszrallah több mint 30 éve irányította a Hezbollahot, az arab világban pedig nagy tekintélynek örvendett. Haszan Naszrallah volt az egyetlen vezető az iszlám világban, akinek sikerült győzelmet aratni Izrael felett, amikor 18 év után kiűzték a zsidó állam hadseregét Libanon területéről.

Fotó: IMF, Israeli Finance Ministry

A Moody’s azt is írta, hogy a gázai események is aggasztóak, annak ellenére, hogy a harc intenzitása csökkent. Tel-Aviv figyelme most Libanon és a Hezbollah felé terelődött. A nemzetközi közösség most attól tart, hogy Izrael szárazföldi csapatokkal is bevonul Libanon területére. A zsidó állam egyelőre csak légi csapásokkal küzdött a Hezbollah ellen. Az Egyesült Államok és az arab világ kétségbeesettek próbálja elkerülni ezt a forgatókönyvet.

Az izraeli pénzügyminiszter azt mondta, hogy a Moody’s döntése túlzott és indokolatlan.

A leminősítés nem tükrözi az izraeli költségvetés és makrogazdasági helyzetét. Természetesen a háborúk érintik az ország gazdaságát, de a hitelminősítő cég döntése így is indokolatlan – mondta Jali Rothenberg.

A Moody’s leminősítése még az előtt született, hogy Izrael végzett a Hezbollah vezetőjével.

A pénzügyminiszter nyilatkozata ellenére az egyértelmű, hogy a háborúk jelentősen megviselik az izraeli költségvetést. Olyan területekre nem jut elég pénz, mint a turizmus, a mezőgazdaság, vagy az építőipar. Izraeli tisztviselők szerint a jövő év végéig a háborús költségek nagyjából 66 milliárd dollárra nőjenek, ami az ország GDP-jének 12 százaléka.